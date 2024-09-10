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İspanya'da 2023 İntihar Vakalarında Düşüş

İspanya'da intihar vakaları 2023'te azaldı, ancak 3 bin 952 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 13:44
İspanya'da 2023 İntihar Vakalarında Düşüş

2023 İspanya İntihar Verileri

İspanyol Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 2023 yılında ülke genelinde toplam 3,952 kişi intihar etti. Bu, ardışık dört yıldır artış gösteren intihar vakalarında ilk kez bir düşüş yaşandığını gösteriyor. Önceki yıla kıyasla %6.5'lik bir azalma kaydedildi.

Sağlık Bakanı’nın Değerlendirmesi

İspanyol Sağlık Bakanı Monica Garcia, bu rakamların "kabul edilemez" olduğunu belirtti ve basına yaptığı açıklamada, "Rakamlar halen korkunç ve tüyler ürpertici boyutta. Düşüşün devam etmesi için bizi daha fazla çalışmaya zorluyor," ifadelerini kullandı.

Önemli İstatistikler ve Hedefler

Sağlık Bakanlığı Akıl Sağlığı Hizmetleri Başkanı Belen Gonzalez, erkeklerde intihar oranının kadınlara göre üç kat fazla olduğunu ve intihar edenlerin çoğunluğunun 80 yaş üzerindeki bireyler olduğunu vurguladı. Bakanlık, intihar eğilimi gösteren kişilerin yılda 300 binden fazla yardım arayışında bulunduğunu belirtirken, 50-59 yaş grubunun bu bağlamda en fazla sorun yaşayan kesim olduğunu ifade etti.

Stratejik Planlar ve Kamu Politikaları

Gonzalez, mevcut veriler ışığında, 2025-2027 yılları arasında psikolojik destek alması gereken bireylere etkili ve hızlı yardım sağlamak amacıyla uzmanlar, akademisyenler ve sağlık profesyonellerinin iş birliği içinde bir plan hazırladığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, intiharları önlemeye yönelik altı hedef ve 40 eylem planı geliştirdi. Bu planlar arasında şunlar bulunmaktadır: 1) İntihar davranışına ilişkin bilgi sistemlerinin geliştirilmesi, 2) Toplumda ayrımcılığa karşı bilgilendirme ve hassasiyet yaratma, 3) Yalnız ve savunmasız bireylere yönelik önleyici tedbirlerin artırılması, 4) İntihar eğilimine karşı sağlıklı yaşamı destekleyen kamu politikalarının geliştirilmesi.

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