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İstanbul'da Hemofili Kongresi: Yeni Tedavi Yöntemleri Tartışıldı

21. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi'nde gen ve aşı tedavileri ele alındı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 15:18
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 15:39
İstanbul'da Hemofili Kongresi: Yeni Tedavi Yöntemleri Tartışıldı

İstanbul'da Hemofili Kongresi Düzenlendi

İstanbul, 21. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi'ne ev sahipliği yaptı. Bu yılki etkinlikte kalıtsal kanama bozuklukları, özellikle hemofili tedavilerine dair son gelişmeler gündeme geldi.

Kongreye Katılım Yoğundu

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nde gerçekleştirilen kongreye, Türkiye ve dünya genelinden uzmanlar, hasta ve hasta yakınları katıldı. Türkiye Hemofili Derneği Başkanı olan Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, etkinliğin hasta ve uzmanları buluşturma amacına hizmet ettiğini dile getirdi.

Türkiye’nin Çalışmalardaki Yeri

Zülfikar, Türkiye'nin çok uluslu projelerde aktif bir rol aldığını vurgulayarak, katılımcılara "Ülkemiz, dünya genelinde yürütülen çok merkezli çalışmalara dahil olarak hemofili konusunda hangi sonuçlardan faydalanabileceğimiz üzerine tartışmalara ev sahipliği yapıyor" dedi.

İlaç Üretimi ve Tedavi Süreçleri

Osman Bülent Zülfikar, Türkiye’de hemofili tedavisine yönelik ilaç üretme altyapısını oluşturma hedefi ile hareket ettiklerini belirtti. Hastaların, klasik ilaçları düzenli kullanarak sosyal yaşantılarına devam edebildiklerini ifade eden Zülfikar, yeni tedavi yöntemlerinin Hastaların yaşam kalitesini arttırabileceğini ifade etti.

Gen Tedavisi ve Klinik Araştırmalar

Zülfikar, gen tedavisinin hemofili hastaları için umut vaad ettiğini belirterek, "Dünya genelinde gen tedavisi alanında önemli ilerlemeler kaydedildi" diye ekledi. Ayrıca Türkiye’nin, hastalarına ilaç sunan nadir ülkelerden biri olduğunu da vurguladı.

Kongre Kapanışına Doğru

Kongrede yer alan diğer önemli isimler arasında Dünya Hemofili Federasyonu Başkanı Cesar Garrido, Hemofili Dernekleri Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kaan Kavaklı ve Lyon Üniversitesi Hemostaz Merkezi Başkanı Prof. Dr. Yeşim Dargaud bulunuyor. 21. Uluslararası Hemofili Kongresi, yarın sona erecek.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörlüğü'nde "21. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi" düzenlendi....

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörlüğü'nde "21. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi" düzenlendi. İÜ Rektörü ve Türkiye Hemofili Derneği Başkanı Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar (sol 2) konuşma yaptı.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörlüğü'nde "21. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi" düzenlendi....

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörlüğü'nde "21. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi" düzenlendi. İÜ Rektörü ve Türkiye Hemofili Derneği Başkanı Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar (sol 2) konuşma yaptı.

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