İyot Eksikliği Gebelik ve Çocuk Gelişimini Tehdit Ediyor

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Çelik, iyot eksikliğinin gebelikte ve çocuklarda önemli sağlık sorunlarına yol açtığını belirtti. Çelik, 1-7 Haziran İyot Yetersizliği Hastalıklarının Önlenmesi Haftası dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, iyot eksikliğinin çocuklarda büyüme ve gelişme geriliği, gebelerde ise düşük ve fetal ölümlerin en sık nedenleri arasında yer aldığını vurguladı. Ayrıca, dünya genelinde önlenebilir zeka geriliğinin en yaygın sebebinin iyot eksikliği olduğunu ifade etti.

İyotun Önemi

İyotun, mikro besinler arasında önemli bir esansiyel element olduğunu belirten Çelik, "Ciddi iyot eksikliklerinde çocuklarda IQ düşüklüğü görülebilmektedir" dedi. Çoğunlukla mide ve ince bağırsaktan emilen iyotun, özellikle gebelik ve emzirme dönemi gibi hassas dönemlerde yeterince alınamadığını sözlerine ekledi.

Anne karnındaki fetüslerin, bu dönemde iyot eksikliğinden olumsuz etkilenebileceğine dikkat çeken Çelik, "14 haftaya kadar Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği tarafından hekim kontrolüyle iyot takviyeleri önerilmektedir" şeklinde konuştu.

Türkiye'de İyot Eksikliği ile Mücadele

Çelik, Türkiye’de 1999 yılında yapılan bir çalışmada okul çağı çocuklarında görülen guatr oranının yüzde 38'lere kadar çıktığını ifade etti. 2000'li yılların başında sofra tuzlarına iyot eklenmesiyle önemli bir mesafe kat edildiğini vurguladı. İyot profilaksi uygulamalarının yardımıyla günlük iyot ihtiyacının karşılandığını belirtti.

"Özellikle tiroit bezinin yaşa ve cinsiyete bağlı olarak normalden büyük olmasına guatr diyoruz. İyot profilaksisiyle bu durum ciddi oranda azaldı" diyen Çelik, iyotun çok yönlü etkilerine dikkat çekti.

İyotun Zararlı Etkileri

Çelik, iyotun fazlasının da zararlı olabileceğini belirterek, "İyot, iki ucu keskin bıçak. Çok yüksek iyot alımında ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabiliriz" uyarısında bulundu. Ayrıca, iyotun kabuklu deniz ürünleri, süt ve süt ürünleri, balık, tavuk ve yumurta gibi gıdalarda yüksek miktarda bulunduğunu ifade etti.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Çelik, iyot eksikliğinin çocuklarda gelişme ve zeka geriliği, gebelerde düşük ve fetal ölümlerin en sık görülen nedenleri arasında yer aldığını belirtti. Çelik, 1-7 Haziran İyot Yetersizliği Hastalıklarının Önlenmesi Haftası dolayısıyla, AA muhabirine açıklamada bulundu.