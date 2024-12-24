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İzmir'de Aile Hekimleri Yeni Yönetmelikten Memnun: Daha Fazla Zaman ve Erken Tanı

İzmir'de aile hekimleri, yeni yönetmelikle hastalara daha fazla zaman ayırarak erken tanı hizmetleri sunmaktan memnun.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 10:35
İzmir'de Aile Hekimleri Yeni Yönetmelikten Memnun: Daha Fazla Zaman ve Erken Tanı

İzmir'de Aile Hekimleri Yeni Yönetmelikten Memnun

1 Kasım'da yürürlüğe giren yeni aile hekimliği yönetmeliği, İzmir'deki aile hekimlerine ve hastalarına birçok avantaj sağlıyor. Balçova 3 Nolu Korutürk Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Aile Hekimi Dr. Ahmet Birtan İriz, yeni uygulamanın hem hastalar hem de sağlık hizmeti sunanlar açısından faydalı olduğunu ifade etti.

Erken Tanı İçin Önemli Tahliller

Yeni sistemle birlikte, kronik hastalıklar ve bazı kanser türlerinin erken tanısı için daha kapsamlı tetkik ve tahliller gerçekleştirilmekte. Dr. İriz, bu konuda şu bilgileri verdi:

"Şeker hastalığı, hipertansiyon, kalp hastalıkları, obezite gibi durumlar için tanı kriterlerimiz bulunuyor. Hastalar geldiğinde tansiyonları ölçülüyor, boy ve kilo gibi verileri sistemimize kaydediyoruz. Rutin tetkikler istenirken, rahim ağzı, meme ve kolon kanserinin erken tespiti için belirlenmiş yaş gruplarında taramalar gerçekleştiriyoruz."

Lohusalık Takibi ve Akıllı İlaç İzleme

İriz, yeni uygulamanın kapsamında lohusalık takibinin yürütüldüğünü ve akıllı ilaç kullanımının da izlendiğini belirterek, hastaların ve meslektaşlarının sistemden memnun kaldığını vurguladı.

Maaş artışları konusunda da bilgi veren İriz, "Yeni uygulama sayesinde hastanelerdeki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor. Hastalar için rutin tetkiklerimizin hastane yerine burada yapılması, onların zamanını tasarruf etmelerini sağlıyor. Hastalarımıza daha fazla zaman ayırarak, ayrıntılı muayene ve tetkikler yapıyoruz, bu sayede hastalıkları daha erken yakalıyoruz," dedi.

Daha İyi Bir Sağlık Hizmeti Sunma Amacı

Uzman Aile Hekimi Özgür Öz de yeni düzenlemeye dair memnuniyetini dile getirerek, hastalarının yeni uygulamadan dolayı mutlu olduğunu kaydetti. Daha önce hastaların şikayetlerine bağlı olarak yapılan bazı uygulamaların artık rutin hale geldiğini dile getiren Öz, yeni yönetmelikle birlikte aralık ayındaki maaşının da arttığını ifade etti.

İzmir Balçova 3 Nolu Korutürk Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Aile Hekimi Dr. Ahmet Birtan İriz...

İzmir Balçova 3 Nolu Korutürk Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Aile Hekimi Dr. Ahmet Birtan İriz, AA muhabirine, yeni aile hekimliği yönetmeliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İzmir Balçova 3 Nolu Korutürk Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Aile Hekimi Dr. Ahmet Birtan İriz...

İzmir Balçova 3 Nolu Korutürk Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Aile Hekimi Dr. Ahmet Birtan İriz, AA muhabirine, yeni aile hekimliği yönetmeliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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