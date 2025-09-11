İzmir'de Karaciğer Nakliyle 2 Yabancı Uyruklu Bebek Sağlığına Kavuştu

İzmir'de anne ve babalarından yapılan karaciğer nakliyle Libyalı Hatan ve Gürcistanlı Saba bebek şifa buldu; ameliyatlar özel hastanede gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 10:20
İzmir'de Karaciğer Nakliyle 2 Yabancı Uyruklu Bebek Sağlığına Kavuştu

İzmir'de iki yabancı uyruklu bebek anne-babadan yapılan nakille sağlığına kavuştu

Karaciğer nakli için ülkelerinden İzmir'e getirilen iki yabancı uyruklu bebek, anne ve babalarından alınan parçalarla gerçekleştirilen nakillerin ardından sağlığına kavuştu. Operasyonlar, ailelerin tercih ettiği İzmir'deki özel bir hastanede yapıldı.

Libyalı Hatan Alsadig: Doğumdan sonra başlayan tedavi süreci

Safra kanalları oluşmadan dünyaya gelen 2 yaşındaki Hatan Alsadig, doğum sonrası tedavi için Mısır'da 3 haftalıkken ameliyat edildi. Uygulanan tedavilere rağmen sağlık durumu kötüleşen bebek için doktorları karaciğer nakli yapılmasına karar verdi. Yapılan tetkiklerde baba Fuat Alsadig'in karaciğer dokusunun uyumlu olduğu belirlendi ve Hatan, Libya Sağlık Bakanlığı tarafından nakil ameliyatı yapılması için İzmir'deki özel bir hastaneye sevk edildi. Bebek, 21 Ağustos'ta yapılan ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Gürcü bebek Saba İntskirveli: Anne bağışıyla iyileşme

Gürcistan'da, 5 ay önce karaciğerlerinde siroz ile dünyaya gelen Saba İntskirveli için ülkesinde acil karaciğer nakli kararı verildi. Yapılan tetkiklerde, bebeğin 26 yaşındaki annesi Ana Ormotsadze'den alınacak karaciğer dokusuyla iyileşebileceği tespit edildi. Aile nakil için İzmir'deki özel bir hastaneyi tercih etti ve Saba naklin ardından sağlığına kavuştu.

Basın toplantısı ve sağlık ekibinin açıklamaları

İzmir'de iyileşen iki bebek için nakil yapılan hastanede basın toplantısı düzenlendi. Bebeğine karaciğer dokusunu veren baba Fuat Alsadig, ailece çok zor günler yaşadıklarını belirterek: "Şu an çok mutluyum, bebeğim sağlığına kavuştu. Başta Libya hükümeti olmak üzere Türkiye'ye ve hastaneye teşekkür ederim." dedi.

Ana Ormotsadze ise hiç düşünmeden dokusunu bebeğine vermek istediğini ve Saba'nın sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade etti.

Nakil ameliyatlarında görev alan Prof. Dr. Sema Aydoğdu, Hatan bebeğin durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Çok ağır beslenme yetersizliği vardı. Karında sıvı toplanmasından ve organların genişliğinden dolayı geniş bir karnı vardı. Solunumda sıkıntısı vardı. Babasından alınan 80 ila 100 gram arasında bir karaciğer dokusu nakledildi. 1-2 gün içinde hastaneden taburcu etmeyi düşünüyoruz."

Genel Cerrahi ve Organ Nakli Uzmanı Prof. Dr. Murat Kılıç da Saba bebeğin hastaneye başvurduğunda hayati tehlikesi bulunduğunu, şu an karaciğer fonksiyonlarının iyi durumda olduğunu kaydetti.

Karaciğer nakli için ülkelerinden İzmir'e gelen yabancı uyruklu 2 bebek, anne ve babalarından...

Karaciğer nakli için ülkelerinden İzmir'e gelen yabancı uyruklu 2 bebek, anne ve babalarından yapılan nakille sağlıklarına kavuştu. Gürcistan'da 5 ay önce karaciğerlerinde siroz ile dünyaya gelen Saba İntskirveli, annesi Ana Ormotsadze'den (sağda) alınan karaciğer dokusuyla sağlına kavuştu.

Karaciğer nakli için ülkelerinden İzmir'e gelen yabancı uyruklu 2 bebek, anne ve babalarından...

İLGİLİ HABERLER

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Karaciğer Nakliyle 2 Yabancı Uyruklu Bebek Sağlığına Kavuştu
2
22. Uluslararası Hemofili Kongresi İstanbul'da: Gen Tedavisi ve Yeni İlaçlar Öne Çıktı
3
Sıcak Hava Varis Şikayetlerini Artırdı: Uzmandan Öneriler
4
Kişiye Özel İleri Tedavi Ürünleri Artık Yerli Üretilecek
5
Perge Antik Kenti'nde Sağlıklı Yaşam Etkinliği — Antalya'da Vücut Kitle Endeksi Ölçümleri
6
Ulusal Doku ve Hücre Bankacılığı Sistemi Hayata Geçiyor
7
Şanlıurfa'da Mevsimlik Tarım İşçilerine Mobil Sağlık Hizmeti

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te