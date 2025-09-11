İzmir'de Karaciğer Nakliyle 2 Yabancı Uyruklu Bebek Sağlığına Kavuştu

İzmir'de iki yabancı uyruklu bebek anne-babadan yapılan nakille sağlığına kavuştu

Karaciğer nakli için ülkelerinden İzmir'e getirilen iki yabancı uyruklu bebek, anne ve babalarından alınan parçalarla gerçekleştirilen nakillerin ardından sağlığına kavuştu. Operasyonlar, ailelerin tercih ettiği İzmir'deki özel bir hastanede yapıldı.

Libyalı Hatan Alsadig: Doğumdan sonra başlayan tedavi süreci

Safra kanalları oluşmadan dünyaya gelen 2 yaşındaki Hatan Alsadig, doğum sonrası tedavi için Mısır'da 3 haftalıkken ameliyat edildi. Uygulanan tedavilere rağmen sağlık durumu kötüleşen bebek için doktorları karaciğer nakli yapılmasına karar verdi. Yapılan tetkiklerde baba Fuat Alsadig'in karaciğer dokusunun uyumlu olduğu belirlendi ve Hatan, Libya Sağlık Bakanlığı tarafından nakil ameliyatı yapılması için İzmir'deki özel bir hastaneye sevk edildi. Bebek, 21 Ağustos'ta yapılan ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Gürcü bebek Saba İntskirveli: Anne bağışıyla iyileşme

Gürcistan'da, 5 ay önce karaciğerlerinde siroz ile dünyaya gelen Saba İntskirveli için ülkesinde acil karaciğer nakli kararı verildi. Yapılan tetkiklerde, bebeğin 26 yaşındaki annesi Ana Ormotsadze'den alınacak karaciğer dokusuyla iyileşebileceği tespit edildi. Aile nakil için İzmir'deki özel bir hastaneyi tercih etti ve Saba naklin ardından sağlığına kavuştu.

Basın toplantısı ve sağlık ekibinin açıklamaları

İzmir'de iyileşen iki bebek için nakil yapılan hastanede basın toplantısı düzenlendi. Bebeğine karaciğer dokusunu veren baba Fuat Alsadig, ailece çok zor günler yaşadıklarını belirterek: "Şu an çok mutluyum, bebeğim sağlığına kavuştu. Başta Libya hükümeti olmak üzere Türkiye'ye ve hastaneye teşekkür ederim." dedi.

Ana Ormotsadze ise hiç düşünmeden dokusunu bebeğine vermek istediğini ve Saba'nın sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade etti.

Nakil ameliyatlarında görev alan Prof. Dr. Sema Aydoğdu, Hatan bebeğin durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Çok ağır beslenme yetersizliği vardı. Karında sıvı toplanmasından ve organların genişliğinden dolayı geniş bir karnı vardı. Solunumda sıkıntısı vardı. Babasından alınan 80 ila 100 gram arasında bir karaciğer dokusu nakledildi. 1-2 gün içinde hastaneden taburcu etmeyi düşünüyoruz."

Genel Cerrahi ve Organ Nakli Uzmanı Prof. Dr. Murat Kılıç da Saba bebeğin hastaneye başvurduğunda hayati tehlikesi bulunduğunu, şu an karaciğer fonksiyonlarının iyi durumda olduğunu kaydetti.

