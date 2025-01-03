İzmir'de Robotik Cerrahi ile Pankreas Kiti Başarıyla Çıkarıldı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi'nde gerçekleştirilen kapalı robotik ameliyat sayesinde, pankreasındaki kitle başarıyla çıkarılan hasta sağlığına kavuştu.

Hastaneden yapılan açıklamada, 8 yıl önce sağ böbreği alınan ve rutin muayenesi sırasında pankreasında kitle tespit edilen İsmail Ateş'in, İEÜ Medical Point Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'ne başvurduğu belirtildi. Hastaya, Prof. Dr. Özgür Fırat tarafından kapalı robotik ameliyat önerildi.

Ameliyat Süreci

Ameliyatı kabul eden Ateş'in pankreasındaki kitle, yapılan operasyonla dalağa zarar vermeden çıkarıldı. Prof. Dr. Fırat, pankreasın gövdesindeki kitlenin cerrahi müdahale ile alınmasının gerekliliğine karar verdiklerini ifade etti. Fırat, "Pankreas ameliyatları çoğu zaman dalağın da alınmasını gerektirir. Ancak tıp alanındaki gelişmeler bu tür süreçlerde hasta vücuduna daha az zarar vermeyi sağlıyor. Robotik cerrahi, bu yenilikçi yaklaşımlar arasında önemli bir yer tutuyor" dedi.

Açıklamada, hastanın karnında büyük bir kesi açmadan, sadece yaklaşık 1 santimetrelik delikler aracılığıyla ameliyatın gerçekleştirildiği de vurgulandı. Robotik teknolojinin, dalağı koruma ve hassas damar yapılarıyla yakın çalışma imkanı sunduğu aktarıldı.

Hızlı İyileşme Süreci

Ameliyat sonrasında hemen ayağa kalktığını belirten İsmail Ateş, "Ameliyatımın üzerinden yaklaşık 3-4 saat geçtikten sonra ayağa kalktım. Bu süreç gerçekten hızlı ilerledi" dedi. Hastanın bu hızlı iyileşmesi, robotik cerrahinin sağladığı avantajları bir kez daha gözler önüne serdi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi'nde pankreasındaki kitle kapalı robotik ameliyatla çıkarılan hasta sağlığına kavuştu. İEÜ Medical Point Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'ne başvuran İsmail Ateş'e (sağda), Prof. Dr. Özgür Fırat (solda) tarafından kapalı robotik ameliyat yapıldı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi'nde pankreasındaki kitle kapalı robotik ameliyatla çıkarılan hasta sağlığına kavuştu. İEÜ Medical Point Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'ne başvuran İsmail Ateş'e (sağda), Prof. Dr. Özgür Fırat (solda) tarafından kapalı robotik ameliyat yapıldı.