İzmir'de Tip 1 Diyabet Hastalarında Sensör Sevincine Yol Açan Gelişme

İzmir'de Tip 1 Diyabet Hastaları İçin Sevindirici Gelişme

Oğlu tip 1 diyabet hastası olan Selda Karabulut, bu yeni gelişmenin ailesi için büyük bir sevinç kaynağı olduğunu dile getiriyor. "Cumhurbaşkanımızın açıklamasını televizyondan dinlerken sevindim ve duygulandım. Bütün anneler adına mutlu oldum," diyor Karabulut.

Tip 1 diyabet hastası çocuklarda, şeker ölçümlerinin parmak ucuna iğne batırarak yapılması zorlayıcıydı. Ancak, sürekli kan şekeri takip imkanı sunan sensörlü glikoz izlem cihazları artık Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödeme kapsamına alındı ve bu durum hastaların aileleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Çocukların Hayatını Kolaylaştıran Cihazlar

İzmir'deki Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tip 1 diyabet tanısı almış 5 yaşındaki oğlu Ata için cihaz temin edebilen Karabulut, "Cihaz parmak delme gerektirmediği için çocuklarımız için büyük bir rahatlık sağladı," şeklinde konuştu.

Tip 1 Diyabetli Çocuklar ve Aileleri Derneği Başkanı Dr. Diyetisyen Nesil Gören Atalay, cihazların geri ödeme kapsamına alınmasının, diyabetli bireylerin yaşam standartlarını artırdığını ve uzun vadede komplikasyonların önlenmesine yardımcı olduğunu belirtti. Atalay, cihazların her yaştan tip 1 diyabetli bireyler için geri ödemenin yapılmasını talep ettiklerini vurguladı.

Uzmanlardan Destekleyici Bilgiler

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Nalbantoğlu, hastanelerinin 550 tip 1 diyabetli çocuğu takip ettiğini vurgulayarak, geri ödeme kapsamında cihazı kullanma oranının artmasını beklediklerini söyledi. Bu cihazların, günde belli aralıklarla kan şekeri ölçümünü kolaylaştırdığını ve ailelere anında müdahale edebilme fırsatı sunduğunu ifade etti.

Sonuç olarak, İzmir'deki bu gelişme, tip 1 diyabetli bireylerin hayatlarını kolaylaştırırken, onların sağlık takip süreçlerinde de önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Tip 1 diyabet hastası çocuklarda parmak ucuna iğne batırılarak yapılan şeker ölçümlerini ortadan kaldıran, sürekli kan şekeri takibine olanak sağlayan "sensörlü glikoz izlem cihazları"nın Sosyal Güvenlik Kurumunca geri ödeme kapsamına alınması, hasta yakınlarınca sevinçle karşılandı. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Nalbantoğlu açıklamalarda bulundu.

Tip 1 diyabet hastası çocuklarda parmak ucuna iğne batırılarak yapılan şeker ölçümlerini ortadan kaldıran, sürekli kan şekeri takibine olanak sağlayan "sensörlü glikoz izlem cihazları"nın Sosyal Güvenlik Kurumunca geri ödeme kapsamına alınması, hasta yakınlarınca sevinçle karşılandı. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Nalbantoğlu açıklamalarda bulundu.