Kadınlarda İrritabl Bağırsak Sendromu Görülme Sıklığı Artıyor

Kadınlarda İrritabl Bağırsak Sendromu Daha Sık Görülüyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arif Mansur Coşar, irritabl bağırsak sendromunun kadınlarda erkeklere göre daha fazla rastlandığını açıkladı.

AA muhabirine konuşan Coşar, huzursuz bağırsak sendromu olarak da bilinen hastalığın, uzun süreli karın ağrısı, şişkinlik, ishal ve kabızlık gibi belirtilerle kendini gösterdiğini belirtti.

Toplumda yaygın bir şekilde görülen hastalığın, kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini vurgulayan Coşar, "Cinsiyet açısından bakıldığında, kadınlarda irritabl bağırsak sendromunun daha sık bir şekilde görüldüğü ifade edilmektedir. Stres, sıkıntı ve zor şartlar bu hastalık ve semptomların ortaya çıkmasını kolaylaştıran faktörler arasında yer alıyor." dedi.

Belirtiler ve Yanlış Anlamalar

Doç. Dr. Coşar, belirtilerin uzun süre devam etmesinin bazı hastalar için endişe kaynağı haline geldiğini belirterek, "Hastalar, semptomlarının kanser gibi hastalıklara işaret ettiğini düşünebiliyor. Ancak irritabl bağırsak sendromu, kanserle ilerleyen bir hastalık değildir. Malign kanser türü hastalıklar genellikle 40'lı yaşlardan sonra ortaya çıkmaktadır ve kısa süre içinde belirti verirken, irritabl bağırsak sendromu genellikle uzun geçmişi olan bir rahatsızlıktır." diye konuştu.

Hastalığın Yönetimi için Öneriler

Hastaların durumu hakkında bilinçli olmasının önemine dikkat çeken Coşar, şunları ifade etti:

"Hastaların, hekimlerine güvenerek hastalıklarını bilmesi ve korunmaya yönelik adımlar atması gerekmekte."

"Kabızlık, ishal ya da ağrı şikayetlerini azaltacak ilaçlarımız var; bunun uygun kombinasyonlarla kullanılması şart."

"Bağırsak sağlığını korumak için sağlıklı beslenmek ve fruktoz ile gıda katkı maddeleri içeren ürünlerden uzak durmak önemlidir."

Coşar, kuru fasulye, nohut, bulgur gibi gıdaların da şişkinliğe sebep olabileceğine dikkat çekerek, "Bu tür gıdaları hastalar kendi deneyimleriyle belirleyip günlük diyetlerinden çıkartabilir veya bu konuda hazırlanmış listelere uyum sağlayarak diyete yön verebilirler." şeklinde sözlerini tamamladı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arif Mansur Coşar, irritabl bağırsak sendromunun kadınlarda, erkeklere nazaran daha sık görüldüğünü söyledi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arif Mansur Coşar, irritabl bağırsak sendromunun kadınlarda, erkeklere nazaran daha sık görüldüğünü söyledi.