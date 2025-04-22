KAEÜ Tıp Fakültesi Akreditasyon Belgesini Aldı

KAEÜ Tıp Fakültesine akreditasyon belgesi verildi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi ve Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından akreditasyon belgesi almaya hak kazandı. Akreditasyon belgesi takdim töreni, KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Rektör Karahocagil'den Açıklama

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, 9 yıllık bir emek ve gayretin sonucunu almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Karahocagil, Tıp Fakültesi'nin 2022 yılında ilk mezunlarını vermesi sayesinde akreditasyon sürecine başvuru hakkı kazandığını ifade etti. "Biz inanmış bir ekip olarak bu yola çıktık. Süreçten dolayı heyecanlıyız, gururluyuz, mutluyuz. Bu işin ne kadar önemli olduğunu, bir çırpıda alınabilecek bir şey olmadığını gösteriyor," diye ekledi.

Dernek Başkanı'ndan Kutlama

Dernek Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek, akreditasyon sürecinde emeği geçen herkesi kutlayarak, üniversite yönetimi ve idarecilerinin gayretini takdir etti. KAEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Güneş ise aldıkları akreditasyon belgesinin kendileri için büyük bir onur olduğunu vurgulayarak, belgenin üniversiteye ve şehre hayırlı olmasını diledi.

Akreditasyon Belgesi Takdimi

Konuşmaların ardından Sayek, akreditasyon belgesini Rektör Karahocagil ve Dekan Güneş'e takdim etti. Ayrıca, akredite sürecinde emeği geçenlere teşekkür belgeleri de verildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Tıp Fakültesine, Tıp Eğitimi ve Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından akreditasyon belgesi verildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Tıp Fakültesine, Tıp Eğitimi ve Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından akreditasyon belgesi verildi.