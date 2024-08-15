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Kahramanmaraş'tan Adana'ya Ambulans Helikopterle Hasta Sevki

80 yaşındaki Ahmet İspir, mide kanaması nedeniyle ambulans helikopterle Adana'ya gönderildi.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 16:13
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 16:24
Kahramanmaraş'tan Adana'ya Ambulans Helikopterle Hasta Sevki

Kahramanmaraş'ta Hayati Tehlike Arz Eden Hasta Sevk Edildi

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Ahmet İspir, evinde mide ağrısı şikayetiyle yakınları tarafından Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan muayenelerin ardından İspir'in mide kanaması geçirdiği belirlendi. Sağlık ekipleri, hastanın durumu hayati risk taşıdığı için Acil Sağlık Bakanlığı'na ambulans helikopter talebinde bulundu.

Ambulans helikopter, kısa sürede bölgeye intikal ederek hasta İspir'i Adana Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Bu kritik nakil, hastanın tedavi sürecinin hızlandırılması açısından büyük önem taşıyor.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde mide kanaması geçiren 80 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle...

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde mide kanaması geçiren 80 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Adana'ya gönderildi.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde mide kanaması geçiren 80 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle...

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde mide kanaması geçiren 80 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Adana'ya gönderildi.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde mide kanaması geçiren 80 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle...

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde mide kanaması geçiren 80 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Adana'ya gönderildi.

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