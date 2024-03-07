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Kahvaltıda bunları yerseniz diyabet olabilirsiniz! İşte kan şekerinizi yükselten kahvaltılıklar

Kahvaltıda sağlıklı sandığımız birçok yiyecek aslında kan şekerimizi yükselterek diyabet riskini artırıyor. Peki sağlıklı bir kahvaltı nasıl olmalı? İşte kan şekerinizi yükselten kahvaltılıklardan uzak durmanız gerekenler…

Yayın Tarihi: 07.03.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 11:20
Kahvaltıda bunları yerseniz diyabet olabilirsiniz! İşte kan şekerinizi yükselten kahvaltılıklar

Kahvaltı günün en önemli öğünü olarak bilinir. Ancak kahvaltıda yediğimiz bazı yiyecekler bize faydadan çok zarar verebilir. Özellikle kan şekerimizi yükselten ve diyabet hastalığına davetiye çıkaran kahvaltılıklar sağlığımızı tehdit ediyor. Sağlıklı bir kahvaltı için lif, protein ve sağlıklı yağlar içeren yiyecekleri tercih etmeliyiz. Peki kahvaltıda sağlığa zararlı besinler neler? Sağlıklı bir kahvaltı nasıl olmalı? İşte detaylar...

KAHVALTIDA NELER YENMEZ?

İşte kan şekerinizi yükselten ve diyabet riskini artıran 3 kahvaltılık…

Meyve suyu

Meyve suyu kahvaltıda en kötü seçimlerden biridir. Çünkü meyve suyu çok yüksek miktarda şeker içerir. 

MEYVE SUYU

Hatta bazı meyve suları şeker veya yüksek fruktozlu mısır şurubu ile tatlandırılır. Yüksek şeker tüketimi obezite, metabolik sendrom, tip 2 diyabet gibi hastalıklara neden olabilir. Meyve suyu içmek kan şekerimizi hızlı bir şekilde yükseltir, çünkü sindirimi yavaşlatan lif veya yağ yoktur. Bu da kan şekerimizin düşmesine ve daha fazla acıkıp yemek yememize neden olabilir.

Reçel

Reçel kahvaltıda tatlı krizine girenlerin vazgeçilmezi olabilir. Ancak reçel de çok yüksek miktarda şeker içerir. Reçel ile birlikte yediğimiz hamur işleri ise rafine buğday unu, tereyağı ve şekerden oluşur. 

Bu da bize çok fazla kalori ve çok az besin sağlar. Rafine karbonhidratlar açısından zengin bir kahvaltı yapmak kan şekerimizi yükseltip bizi daha aç hissettirebilir. Bir araştırmada, yüksek karbonhidratlı bir yemek yiyen obez çocuklar, yüksek proteinli, düşük karbonhidratlı bir yemek yiyenlere göre daha az doyduklarını ve daha fazla aç kaldıklarını bildirdiler. Açlık ve tokluk hormonları da değişti. 

REÇEL ZARARLI MIDIR

Reçel ve hamur işleri, kalori dışında çok az besin sağlar. Kolayca sindirilen karbonhidratlar ve lif eksikliği açlığa neden olabilir, bu da gıda alımının artmasına ve kilo alımına yol açabilir.

Tostlar

Tostlar kahvaltıda pratik ve doyurucu bir seçenek gibi görünebilir. Ancak tostlar da sağlıksızdır. Özellikle margarin ile yapıldığında, trans yağlar açısından zengindir. Trans yağlar, kalp hastalığı, inme, diyabet gibi hastalıkların riskini artırır. Ayrıca, çoğu ekmek rafine un içerir, bu da bize az miktarda besin ve lif sağlar. 

TOSTUN ZARARLARI

Rafine un, kan şekerimizi yükseltir ve insülin direncine neden olabilir. İnsülin direnci, vücudumuzun insüline yanıt vermemesi ve kan şekerinin kontrol edilememesi anlamına gelir. Bu da diyabet hastalığına yol açabilir. Tost yerine, tam tahıllı ekmek, peynir, yumurta, zeytin gibi yiyecekleri tercih etmek daha sağlıklı bir kahvaltı yapmak için en uygun seçenek olacaktır.

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