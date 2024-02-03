Kalp krizinden 1 ay önce vücudunuz size sinyal gönderiyor: İşte dikkat çekici 8 belirti

Kalp krizi, ölümcül olabilen ve ne zaman geleceği belli olmayan bir sağlık sorunudur. Ancak kalp krizi, aniden ortaya çıkmaz. Vücudumuz, bize bazı işaretler verir. Bu işaretleri dikkate alırsak, kalp krizi riskini azaltabilir ve hayatımızı kurtarabiliriz. Peki, kalp krizi sinyalleri nelerdir? Bu haberde sizin için araştırdık. İşte detaylar...

KALP KRİZİ NEDİR?

Kalp krizi, kalp kasına kan akışının kesilmesi sonucu oluşur. Bu durum, kalp kasının hasar görmesine veya ölmesine neden olur. Kalp krizinin en yaygın sebebi, damarların içinde biriken yağ, kolesterol ve kireç gibi maddelerin oluşturduğu plaklardır.





Bu plaklar, damarları daraltır veya tıkar. Böylece, kalbe yeterli kan ve oksijen ulaşmaz. Kalp krizi, genellikle ağır bir göğüs ağrısı olarak kendini belli eder. Ancak bu ağrı, kalp krizinden hemen önce ortaya çıkar.

KALP KRİZİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kalp krizinden 1 ay önce, vücudumuz bize bazı ipuçları verir.

Yorgunluk

Kalp krizinden önce görülen en önemli belirtilerden biri, alışılmadık bir yorgunluktur. Bu yorgunluk, fiziksel veya zihinsel aktiviteden kaynaklanmaz. Gün sonunda artar ve basit işleri bile yapmak çok zor gelir. Özellikle kadınlarda sık görülür. Bu yorgunluk, kalbin yeterli kan pompalayamadığının işaretidir.





Karın Ağrısı

Kalp krizinden önce, karın bölgesinde mide bulantısı, ağrı veya şişkinlik gibi rahatsızlıklar olabilir. Bu rahatsızlıklar, epizodiktir, yani ara sıra hafifler ve şiddetlenir. Bu durum, kalbin yeterli kan alamadığı için mideye yeterli kan gönderememesinden kaynaklanır.

Uykusuzluk

Kalp krizinden önce, uykuya dalamama, uykuda kalamama veya çok erken uyanma gibi uykusuzluk belirtileri görülebilir. Uykusuzluk, kalp krizi veya felç riskini artıran bir faktördür. Uykusuzluk, stres, anksiyete, hormon dengesizliği veya solunum problemleri gibi nedenlerle oluşabilir.

Nefes Darlığı





Kalp krizinden önce, derin nefes alamama, nefesin sığlaşması, nefes alırken yorgunluk ve baş dönmesi gibi belirtiler olabilir. Bu belirtiler, kalbin yeterli kan pompalayamadığı için akciğerlere yeterli oksijen gönderememesinden kaynaklanır. Bu belirtiler, kalp krizinden 6 ay öncesine kadar ortaya çıkabilir.

Artan Terleme

Kalp krizinden önce, hava sıcaklığı veya egzersizden bağımsız olarak aşırı terleme, nemli cilt veya sıcak basmaları gibi belirtiler olabilir. Bu belirtiler, kalbin yeterli kan pompalayamadığı için vücut ısısının artmasından kaynaklanır. Bu belirtiler, özellikle menopoz dönemindeki kadınlarda sık görülür.

Düzensiz Kalp Atışı

Kalp krizinden önce, kalp atışının düzensizleşmesi, hızlanması veya yavaşlaması gibi belirtiler olabilir. Bu belirtiler, aritmi (düzensiz kalp atışı) veya taşikardi (artmış kalp hızı) olarak adlandırılır.





Bu belirtiler, aniden ortaya çıkabilir ve 1-2 dakika sürebilir. Bu belirtiler, ateroskleroz (damar sertliği) veya egzersiz sonrası da görülebilir.

Saç Dökülmesi

Kalp krizinden önce, başın üst kısmındaki saçların dökülmesi veya grileşmesi gibi belirtiler olabilir. Bu belirtiler, özellikle 50 yaşından sonra erkekleri etkiler. Bu belirtiler, kalp hastalığının en göze çarpan işaretlerinden biridir. Bu belirtiler, damarların içinde biriken plakların kan akışını azaltmasından kaynaklanır.

Göğüs Ağrısı

Kalp krizinin en bilinen ve en ciddi belirtisi, göğüs bölgesinde şiddetli bir ağrı veya baskı hissidir. Bu ağrı, kollara, çeneye, boyna, omuzlara veya sırta yayılabilir. Bu ağrı, kalp kasına yeterli kan ulaşmadığı için oluşur. Bu ağrı, kalp krizinden hemen önce ortaya çıkar. Erkeklerde daha sık görülür. Kadınların sadece %30’u bu belirtiyi yaşar.





Kalp krizi sinyallerini göz ardı etmeyin. Bu sinyaller, vücudunuzun size verdiği uyarılardır. Bu uyarıları dikkate alırsanız, kalp krizi riskini azaltabilir ve hayatınızı kurtarabilirsiniz. Kalp krizi, önlenebilir bir sağlık sorunudur. Sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak, stresten uzak durmak, sigara ve alkolü bırakmak, kan basıncı ve kolesterolü kontrol altında tutmak, kalp krizi riskini önemli ölçüde düşürür. Kalp sağlığınız için bugünden önlem alın.