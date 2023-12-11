Kanser hastalarına müjde! O ilaçlara artık para ödemeyecekler

Ankara'da yaşayan meme kanseri hastası Göksel Haşimoğlu, SGK tarafından ödenmeyen kanser ilacı için açtığı dava sonucunda önemli bir yargı kararı elde etti. 2009 yılında göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Haşimoğlu, yapılan tetkikler sonucu meme kanseri teşhisi aldı. Kemoterapi tedavisine başlayan Haşimoğlu, eşi tarafından sağlanan memur emeklisi maaşıyla ilaç masraflarını karşılamaya çalıştı.

Ancak zamanla hayat pahalılığı ve döviz kurlarındaki artış nedeniyle ilacın fiyatı 117 bin liraya kadar yükseldi. Doktorunun "Kullanılmadığı takdirde telafisi mümkün olmayan ciddi zararlar meydana gelecek" uyarısına rağmen SGK, ilacın ödenmesini reddetti.





Göksel Haşimoğlu ve avukatı Zehra Betül Bulut'un çabalarıyla başlatılan hukuki süreç, Ankara 20. İdare Mahkemesi'nde sonuçlandı. Mahkeme, Haşimoğlu'nun sağlık hizmetine ulaşım hakkının zedelendiğini ve SGK'nın hukuka aykırı davrandığını belirterek, ilacın SGK tarafından karşılanmasına hükmetti. Mahkeme ayrıca SGK'nın itirazını reddederek Haşimoğlu'na ilacını alabilmesi için yasal destek verdi.

Bu emsal niteliğindeki kararın kanser hastaları için umut olduğunu belirten Avukat Zehra Betül Bulut, hastaların SGK'nın ret kararlarına karşı dava açabileceklerini ifade etti. Kanser hastalarına yönelik bu önemli yargı kararı, benzer durumdaki hastalara destek olacak nitelikte.