Kansere karşı birebir: Bir tatlı kaşığı bile şifa saçıyor

Mevsimsel hastalıkların etkili olduğu bu günlerde, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besinlerden biri olan tahin ve bu besinin sağladığı faydalardan bahsetmek istiyoruz.

Tahin, yaraların hızlı iyileşmesine katkıda bulunur. Aynı zamanda kansere karşı koruyucu özelliklere sahiptir. Damar sertliğini ve tıkanmaları önlemede etkilidir. İdrar söktürücü özelliği bulunur ve cildin güzelleşmesine katkı sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve göz sağlığı için önemli bir rol oynar. Ayrıca, vücuda alınan ağır metaller, zehirli bileşikler, radyasyon ve bazı ilaçların neden olduğu toksinlere karşı koruma sağlar.





Tahin, yaşlanmaya bağlı hafıza kayıplarını (Alzheimer) önlemede olumlu etkisi kanıtlanmış bir besindir. İçerdiği E vitamini sayesinde güçlü bir antioksidandır ve vücuda enerji verir. İki çorba kaşığı tahin, yaklaşık olarak yarım kilo biftekteki kadar protein içerir. Ayrıca, özel kokusu nedeniyle suyla temas etmediği sürece uzun süre bozulmadan saklanabilir.

Tahin, safra taşlarının düşürülmesinde, nefes darlığı ve bronşite karşı faydalı olduğu bilinmektedir. Anne sütünü arıtıcı özelliğe sahiptir ve çocukların beyin ve zeka gelişimine olumlu etkide bulunur. Kemik gelişimine katkı sağlayarak, içerdiği bazı maddelerle oldukça faydalı bir besindir.