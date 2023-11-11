Kansere karşı birebir: Bir tatlı kaşığı bile şifa saçıyor

Birçok hastalığa, özellikle de mide zehirlenmesine karşı faydalı olan, kansere karşı etkili olduğu bilinen bir besin var. Bu besin, vücuttaki zehirleri atma konusunda oldukça etkili olmanın yanı sıra, aynı zamanda protein bakımından zengindir. İşte vücuttaki zehirleri atan ve saymakla bitmeyen faydalara sahip olan bu besin, sofranızda mutlaka bulunması gereken bir seçenektir.

Kansere karşı birebir: Bir tatlı kaşığı bile şifa saçıyor
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Mevsimsel hastalıkların etkili olduğu bu günlerde, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besinlerden biri olan tahin ve bu besinin sağladığı faydalardan bahsetmek istiyoruz.

Tahin, yaraların hızlı iyileşmesine katkıda bulunur. Aynı zamanda kansere karşı koruyucu özelliklere sahiptir. Damar sertliğini ve tıkanmaları önlemede etkilidir. İdrar söktürücü özelliği bulunur ve cildin güzelleşmesine katkı sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve göz sağlığı için önemli bir rol oynar. Ayrıca, vücuda alınan ağır metaller, zehirli bileşikler, radyasyon ve bazı ilaçların neden olduğu toksinlere karşı koruma sağlar.

tahin

Tahin, yaşlanmaya bağlı hafıza kayıplarını (Alzheimer) önlemede olumlu etkisi kanıtlanmış bir besindir. İçerdiği E vitamini sayesinde güçlü bir antioksidandır ve vücuda enerji verir. İki çorba kaşığı tahin, yaklaşık olarak yarım kilo biftekteki kadar protein içerir. Ayrıca, özel kokusu nedeniyle suyla temas etmediği sürece uzun süre bozulmadan saklanabilir.

Tahin, safra taşlarının düşürülmesinde, nefes darlığı ve bronşite karşı faydalı olduğu bilinmektedir. Anne sütünü arıtıcı özelliğe sahiptir ve çocukların beyin ve zeka gelişimine olumlu etkide bulunur. Kemik gelişimine katkı sağlayarak, içerdiği bazı maddelerle oldukça faydalı bir besindir.

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