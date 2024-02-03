Kansızlığa birebir geliyor! Günde birkaç tane yemek yüzünüze renk getirecek

Günlük hayatımızda sağlıklı beslenme alışkanlıkları vücudun gerekli vitamin ile mineralleri almasını sağlar. Vücuttaki demir eksikliği birçok sağlık sorununa neden olabiliyor. Ancak günlük beslenmenizde birkaç değişiklik yaparak demir eksikliğini önleyebilirsiniz.

KURU ERİĞİN FAYDALARI ŞAŞIRTIYOR

Demir, bakır, magnezyum, potasyum gibi vitamin ve mineraller açısından zengin bir meyve olan kuru erik, içerdiği besinler sayesinde vücudu besler ve aynı zamanda birçok sağlık sorununun önüne geçer.

Eriklerin içerdiği çözünebilir diyet lifi bağırsak sağlığına destek verir. Bu lif, gıdanın bağırsaklardan geçişini kolaylaştırır, yararlı bağırsak bakterilerinin büyümesini destekler ve sindirim sisteminin normal işleyişini destekler.

"Bağışıklık sistemini güçlendirir"

Erik, bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olan C vitamini açısından zengindir. Ayrıca vücudu enfeksiyonlardan koruyan beyaz kan hücrelerinin artmasına da yardımcı olur.





"Kansızlığa karşı koruma"

Siyah erik, kırmızı renkli kan hücrelerinin büyümesini destekleyen çok miktarda demir içerir. Kansızlığın tedavisinde ve önlenmesinde etki gösteren bir besindir.

"Kemik ve kas sağlığını destekler"

Erik, kemikler ve kas dokusu için gereken vitamin ve mineraller de içermektedir. Bu kemik sağlığını koruma e kasları güçlendirmek adına önemlidir.

"Hafızayı ve zihinsel sağlığı iyileştirir"

Kuru erik, yaş ile birlikte gelen unutkanlık gibi sorunların önüne geçmeye yardımcı olmaktadıor. Aynı zamanda beyni güçlendirir ve hafızayı güçlendirmeye yardımcı olur.

Erik çayı nasıl yapılır?

Siyah erik çayı yapmak çok kolaydır.

Bir bardak kaynar suyun içine 5 adet kurutulmuş siyah eriği ekleyin. Karışımı 5 dakika demlendirin. Demlendikten sonra ılık ya da soğuk olarak afiyetle tüketebilirsiniz.

Ancak uzmanlar bir avuç miktarından fazla erik tüketilmemesini tavsiye etmiyorlar. Bir avuç dolusu kuru erikten fazlasını yemek bağırsak rahatsızlığına ve karın ağrısına neden olabilir.