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Kars'ta Uzmanlardan Zehirli Mantar Uyarısı

Kars'ta Dr. Dilan Delibalta, zehirli mantarlar konusunda uyarılarda bulunarak doğadan mantar toplamaktan kaçınılmasını önerdi.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 14:09
Kars'ta Uzmanlardan Zehirli Mantar Uyarısı

Kars'ta Uzmanlardan Zehirli Mantar Uyarısı

Harakani Devlet Hastanesi Dahiliye uzmanı Dr. Dilan Delibalta, doğada toplanan mantarların sağlığı tehdit edebileceği konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Delibalta, "Doğada mantar toplamak keyifli olabilir ama sağlığımız her şeyden önemlidir," dedi.

Mantar Zehirlenmelerinde Artış

Yaz aylarında yağışlar sonrası mantar zehirlenme vakalarının arttığını vurgulayan Delibalta, Kars'ta doğadan toplanan mantarların yaygın bir tüketim şekli olduğunu belirtti. Ancak, bazı mantar türlerinin zehirli olabileceğinin altını çizdi.

Tehlikeli Mantar Türleri

Kars'ta sık görülen zehirli mantarlar arasında 'Amanita phalloides' (ölüm meleği) en tehlikeli türlerden birisidir. Delibalta, "Halk arasında 'kırmızı benekli' ya da 'parlak şapkalı' mantarlar tehlikeli olarak bilinse de, bazı zehirli mantarlar sade ve masum görünümlü olabilir. Bu nedenle doğadan toplanan mantarların tüketilmesini kesinlikle önermiyoruz," şeklinde konuştu.

Zehirlenme Belirtileri ve Acil Tedavi Önerileri

Zehirli mantar tüketiminin ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğine dikkat çeken Delibalta, bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi belirtilerin ortaya çıkabileceğini bildirdi. "Daha ciddi vakalarda karaciğer ve böbrek yetmezliği görünmesi hayatı tehdit edebilir. Zehirlenme şüphesi olan kişiler zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır," şeklinde uyardı.

Acil Durumlarda Ne Yapılmalı?

Erken tedavinin önemine değinen Delibalta, "Tedaviye ne kadar erken başlanırsa organ hasarı riski o kadar azalır. Evde kendi kendine kusturma gibi yöntemlere başvurmak durumu daha da kötüleştirebilir," dedi. Ayrıca, Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 7/24 hizmet verdiğini vurgulayan Delibalta, bilgi almak isteyenlerin 114 numaralı telefondan ulaşabileceğini söyledi.

Sonuç olarak, vatandaşların mutlaka kültür mantarı gibi güvenilir kaynaklardan mantar tüketmeleri gerektiğini önemle hatırlatan Delibalta, "Doğada mantar toplamak keyifli olabilir ama sağlığımız her şeyden önemlidir," diyerek sözlerini tamamladı.

Harakani Devlet Hastanesi Dahiliye uzmanı Dr. Dilan Delibalta, mantar zehirlenmelerine karşı...

Harakani Devlet Hastanesi Dahiliye uzmanı Dr. Dilan Delibalta, mantar zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyararak, "Doğada mantar toplamak keyifli olabilir ama sağlığımız her şeyden önemlidir." dedi.

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