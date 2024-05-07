Kemikleri demir gibi güçlendiriyor! Yoğurda 1 kaşık karıştırıp yemek yetiyor

Omega-3 ve antioksidanlar, sağlıklı bir vücudun her gün alması gereken birimler olarak bilinir. Bu nedenle de kilo vermek isteyenler için özellikle diyetlerde bu tip içeriği olan ürünler tüketilir. Diyetlerin yanı sıra Omega-3 ve antioksidanlar aynı zamanda sağlık için de son derece faydalı olduğundan, her gün tüketilmesi gereken değerlerdir.



Yakın zamanda sağlıklı beslenme kültürü, artan obeziteye karşı yükselmeye başladı. Bu nedenle de sağlığı artıracak besin maddeleri son zamanlarda en çok tüketilen ürünler arasında yer alıyor. Dünyanın birçok noktasında büyük popülarite yakalayan, faydaları geç anlaşılan chia tohumu ise sağlığa sağlık katacak olan ürün olarak öne çıkıyor.

Omega-3 yağ asitleri ve antioksidan içeriği sayesinde mucizevi bir ürün olan chia tohumu, sayısız fayda ile diyet listelerinde kendine yer buldu. Peki; kalp sağlığını destekleyen, iltihaplanma risklerini azaltıp beyin fonksiyonlarını güçlendiren chia tohumunu nasıl tüketmek gerekir? Chia tohumunun vücuda sağladığı faydalar nelerdir?





Yüksek lif kaynağıdır!

Sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazı lifli gıda tüketmekten geçer. Beslenme dünyasında Omega-3 yağ asidi zengini olarak bilinen chia tohumu, alfa-linolenik asit (ALA) içerir. Bu sayede kalp sağlığını destekleyerek iltihaplanma risklerini azaltır. Yüksek lif içeriği sayesinde chia, sindirimi düzenler ve tokluk hissini artırır. Bu özelliği sayesinde kilo kontrolüne de yardımcı olur.

Antioksidan deposudur!

Antioksidan bakımından zengin olan chia tohumu, vücuttaki serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı korur. Yaşlanmayı geciktiren chia tohumu, çeşitli hastalıklara karşı da son derece koruyucu bir etki gösterir.

Kemik sağlığı için her gün tüketin!





Kadınlarda ileri yaşlarda görülen hastalıklardan biri olarak öne çıkan osteoporoz riskini azaltan chia tohumu, kemik gelişimini destekler. Yoğunluğunu artırarak güçlendir. Ayrıca kalsiyum, fosfor ve magnezyum gibi mineraller açısından da zengindir.

Kan şekerini dengeler!

Yüksek lif içeriği sayesinde chia tohumu, kan şekerini dengeler. Düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekerinin tehlikeli bir şekilde hızla yükselmesini engeller. Bu da dolaylı olarak diyabet riskini düşürür.

Lezzetli tariflere uygun!

Çeşitli faydaları sayesinde her gün tüketmenin büyük etkiler yaratacağı chia tohumu, birçok lezzetli tarifle tüketilebilmektedir. Yoğurtla, smoothie içeceklerinde, müslilerde ya da ekmek karışımlarında Shia tohumu kullanarak öğünlerinizi daha lezzetli ve sağlıklı hale getirebilirsiniz.