Türk Kızılay, 55 Aşevi Hedefini Aşmayı Bekliyor

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, yıl sonuna kadar ülke genelinde açmayı planladıkları 55 aşevi hedefini aşmayı beklediklerini belirtti. Yılmaz, 2028 yılı sona ermeden önce 81 ilde toplam 91 aşevine ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşevi sayısını artırmak amacıyla Türk Kızılay il ve şube başkanlıklarıyla projeler geliştirdiklerini vurguladı. Özellikle evlerinde yalnız yaşayan, yemek yapamayacak durumda olan yaşlı ve engelli bireylere yönelik destek sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

“Bir tabak sevgi” projesi ile evlerinden yalnız yaşayanların kapılarını çalacak olan Kızılay gönüllülerinin, sadece hatır sormak değil, aynı zamanda sıcak yemek götürmek amacıyla da önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Yılmaz, “Bir ‘Nasılsın?’ demek, bir güler yüz ve sıcak yemek yanında başka ihtiyaçları da göz önünde bulundurmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Aşevlerinin Afet Durumlarındaki Rolü

Aşevlerinin bir diğer amacının, afet durumlarında hem müdahale edenlerin hem de afetten etkilenenlerin beslenmesini sağlamak olduğunu belirten Yılmaz, Türk Kızılayının bu konudaki birinci sorumlu olduğunu hatırlattı.

2025 yılında hayırseverlerin desteğiyle kısa sürede Türkiye genelinde 46 aşevi hizmete aldıklarını ifade eden Yılmaz, ramazan ayı boyunca bu aşevlerinden günlük ortalama 65 bin kişinin faydalandığını belirtti.

Yılmaz, yurt içindeki çalışmalarının yanı sıra, Gazze gibi kriz bölgelerinde de ramazan boyunca her gün 30 bin kişilik iftarların düzenlendiğini aktardı.

Üç Yıl İçinde Hedef Tamamlanacak

Aşevlerinin haftada 6 gün ihtiyaç sahiplerine hizmet verdiğini ve bu hizmetlerin yanı sıra vatandaşların aşevine gelip yararlanabileceğini belirten Yılmaz, “Aşevlerinin güzel tarafı, çiftçilerimizin ektikleri mahsulleri bağışlayabilmesi ve diğer hayırseverlerin desteklerini ulaştırabilmesidir. Projemizi 3 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz.” dedi.

Son olarak, destek olmak isteyen hayırseverlerin Kızılay şubeleri ile iletişime geçmesinin yeterli olacağını sözlerine ekledi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, yıl sonuna kadar ülke genelinde 55 aşevi açma hedefini aşmayı beklediklerini belirtti.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, yıl sonuna kadar ülke genelinde 55 aşevi açma hedefini aşmayı beklediklerini belirtti.