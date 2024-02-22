Kemiklerin gücünü bu besin belirliyor! D vitaminine güvenmeyin

D vitamini, kalsiyum ve fosforun emilimi ve kullanımı için gereklidir ve kemiklerin sağlıklı büyümesini ve yeniden şekillenmesini destekler. Ancak D vitamini tek başına kemik sağlığı için yeterli değildir. Kemiklerinizi güçlendirmek ve kemik erimesini önlemek için başka vitaminlere de ihtiyacınız vardır. Peki kemik sağlığı için hangi takviyeler alınmalı, hangi besinler tüketilmeli? İşte detaylar...

KEMİK SAĞLIĞI İÇİN HANGİ VİTAMİNLER ALINMALI?

Kemik sağlığı söz konusu olduğunda akla ilk gelen vitamin D vitamini. Çünkü D vitamini, kemikleri güçlendirmek için gereken kalsiyumun emilmesine yardımcı olur.





Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar, A, B, C, E ve K vitaminlerinin de kemik sağlığı için en az D vitamini kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu vitaminler, kemik yapımı ve onarımı için gerekli olan hücreleri ve hormonları etkiliyor.

VİTAMİN TAKVİYESİ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Ancak vitaminler söz konusu olduğunda daha fazlasının her zaman daha iyi olmadığını unutmamak gerekiyor. Bazı vitaminlerin fazla alınması, kemiklere zarar verebilir. Örneğin, A vitamini fazlalığı, kemik erimesine ve kırıklara neden olabilir. Bu nedenle, vitamin takviyesi almadan önce doktorunuza danışmanız ve kan testi yaptırmanız öneriliyor.





KEMİK SAĞLIĞI İÇİN HANGİ BESİNLER TÜKETİLMELİ?

Kemik sağlığınızı desteklemek için vitaminlerin yanı sıra, kalsiyum, magnezyum, fosfor, çinko, demir gibi mineralleri de yeterli miktarda almanız gerekiyor. Bu mineralleri içeren besinler şunlardır:

• Süt ve süt ürünleri

• Balık

• Yumurta

• Koyu yeşil yapraklı sebzeler

• Tofu

• Kuruyemiş





• Baklagiller

• Tahıllar

• Meyve suları