Kilo almak ve üşümek sadece kışın değil, ölümcül bir hastalığın da habercisi olabilir!

Tiroid bezi, boynunuzun ön kısmında bulunan, kelebek şeklinde bir organdır. Vücudunuzun metabolizmasını, yani enerji üretimini ve tüketimini kontrol eden tiroksin adlı bir hormon salgılar. Bu hormon, vücudunuzun ısısını, kalp atış hızını, sindirim sistemini, kas gücünü, cilt sağlığını, ruh halinizi ve daha birçok fonksiyonunu etkiler. Peki tiroid bezi az çalıştığında ne olur? Belirtileri nelerdir ve nasıl tedavi edilir? Tüm merak edilenler ve bilinmeyenler detaylarda...

TİROİD BEZİ AZ ÇALIŞTIĞINDA NE OLUR?

Tiroid bezi az çalıştığında, vücudunuzun metabolizması yavaşlar. Bu da kilo almanıza, sürekli üşümenize, yorgunluk, halsizlik, depresyon, saç dökülmesi, kabızlık, adet düzensizliği, kısırlık, kas ve eklem ağrıları, kuru cilt, tırnak kırılması, ses kısıklığı, unutkanlık, odaklanma güçlüğü gibi birçok soruna yol açar.





Ayrıca tedavi edilmediği takdirde, kalp hastalığı riskinizi artırabilir, çünkü düşük tiroksin seviyeleri kandaki kolesterol seviyelerini yükseltebilir.



TİROİD BEZİNİN AZ ÇALIŞTIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Tiroid bezi az çalıştığının belirtileri genellikle diğer hastalıkların belirtilerine benzer ve yavaş yavaş gelişir. Bu nedenle, yıllarca fark etmeyebilirsiniz. Örneğin, menopoza girmeyi beklediğiniz bir yaştaysanız, tiroidinizin az çalışmasından ziyade menopoza girmeye başladığınızı düşünebilirsiniz. Bu yüzden, aşağıdaki belirtilerden bir veya birkaçını yaşıyorsanız, doktorunuza başvurmanız ve kan testi yaptırmanız önerilir:



* Kilo almak veya kilo verememek

* Sürekli üşümek

* Yorgunluk, halsizlik, uyku hali

* Depresyon, anksiyete, sinirlilik

* Saç dökülmesi, kuru cilt, tırnak kırılması

* Kabızlık, şişkinlik, gaz





* Adet düzensizliği, kısırlık, düşük

* Kas ve eklem ağrıları, kramplar

* Ses kısıklığı, boğazda şişlik

* Unutkanlık, odaklanma güçlüğü, zihinsel yavaşlama

TİROİD BEZİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Tiroid bezi az çalıştığı, tiroksin hormonunun eksikliğini gidermek için sentetik tiroksin hapları kullanılarak tedavi edilir. Bu ilaçlar, tiroid bezinin normalde ürettiği hormonun aynısıdır. Bu ilaçlar, doktorunuzun belirlediği dozda, her gün, aç karnına, sabahları alınmalıdır.





İlaçlar, tiroid bezi az çalıştığının belirtilerini ortadan kaldırır ve vücudunuzun normal işlevine dönmesini sağlar. Ancak ilaçlar, tiroid bezinin az çalışmasının nedenini tedavi etmez, sadece hormon eksikliğini giderir. Bu yüzden, ilaçları ömür boyu kullanmanız gerekebilir.



TİROİD BEZİNİN AZ ÇALIŞMASINDAN KORUNMAK MÜMKÜN MÜ?

Tiroid bezi az çalıştığı, genellikle genetik veya otoimmün bir hastalık olduğu için, tamamen korunmak mümkün değildir. Ancak bazı önlemler alarak, tiroid bezi az çalıştığının oluşma riskini azaltabilir veya belirtilerini hafifletebilirsiniz. Bunlar şunlardır:



* Sağlıklı ve dengeli beslenin. Özellikle iyot, selenyum, çinko, demir, B12 vitamini gibi tiroid bezinin işlevi için gerekli olan besinleri yeterli miktarda alın. Bu besinler, deniz ürünleri, yumurta, süt, peynir, yoğurt, et, tavuk, ceviz, badem, fındık, kuru baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler, meyveler gibi gıdalarda bulunur.





* Tiroid bezinin az çalışmasına neden olabilecek veya belirtilerini kötüleştirebilecek bazı gıdalardan kaçının veya az tüketin. Bunlar, lahana, brokoli, karnabahar, Brüksel lahanası, turp, hardal, soya, gluten, işlenmiş gıdalar, şeker, alkol, kafein gibi gıdalardır.

* Düzenli egzersiz yapın. Egzersiz, metabolizmanızı hızlandırır, kilo kontrolünü sağlar, kan dolaşımını artırır, stresi azaltır, ruh halinizi iyileştirir ve tiroid bezi az çalıştığının belirtilerini azaltır.

* Stresten uzak durun. Stres, tiroid bezinin az çalışmasına neden olabilecek veya belirtilerini şiddetlendirebilecek bir faktördür. Stresi azaltmak için meditasyon, yoga, nefes egzersizleri, hobiler, sosyal aktiviteler gibi yöntemlerden yararlanın.





* Yeterli uyuyun. Uyku, vücudunuzun dinlenmesi ve kendini yenilemesi için çok önemlidir. Yeterli ve kaliteli uyku, tiroid bezi az çalıştığının belirtilerini azaltır ve sağlığınızı korur. Günde en az 7-8 saat uyumaya çalışın ve uyku düzeninizi bozmayın.

* Doktorunuzun tavsiyelerine uyun. Tiroid bezi az çalıştığı tanısı konulduysa, doktorunuzun verdiği ilaçları düzenli olarak kullanın ve kontrollerinizi aksatmayın.