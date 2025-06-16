Kırgız Hasta Türkiye'de Başarıyla Karaciğer Nakli Oldu

Kırgızistan'da Hepatit B'ye bağlı karaciğer yetmezliği nedeniyle uzun süredir tedavi gören 40 yaşındaki Torobekov Abdesbek, Türkiye'de gerçekleştirilen karaciğer nakli ile sağlığına kavuştu.

Karın ağrısı, şişlik ve halsizlik şikayetleriyle Kırgızistan'da hastaneye başvuran Abdesbek'e, yapılan tetkiklerin ardından kronik karaciğer yetmezliği tanısı konuldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye yardım için gelen Abdesbek, bu kez sağlık sorunları nedeniyle Türkiye'ye geldi. Türkiye'de yapılan operasyonla abisinin karaciğeriyle sağlığına kavuştu.

“Türkiye'ye Daha Önce Kahramanmaraş Depremi İçin Gelmiştim”

İki ay önce Etlik Şehir Hastanesi'nde karaciğer nakli olan Abdesbek, tedavi sürecine dair yaşadıklarını aktardı. Kırgızistan'da nakil olamadığı için Türkiye'ye geldiğini belirten Abdesbek, "Halsizlik, karın ağrısı ve karın şişliğim vardı. Belirli bir süre sonra kanlı kusmaya başladım. Doktora gittiğimde karaciğer yetmezliği tanısı konuldu" dedi.

Bir süre ilaç tedavisi gören Abdesbek, doktorunun nakil gerekliliğini bildirmesi üzerine hazırlık sürecine girdiklerini ifade etti. Abisinin bağışçı olmasıyla birlikte başarılı bir şekilde karaciğer nakli gerçekleştirildi. Abdesbek, "Abim, bana destek olmak istedi. 'Sen iyi olursan ben de iyi olurum' dedi. Abimin uzun yıllar sağlıklı yaşamasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Ameliyatın ardından sağlığına kavuştuğunu vurgulayan Abdesbek, Türk hekimlerine teşekkür etti.

Türkiye, Karaciğer ve Böbrek Naklinde Önde Gelen Ülkelerden

Operasyonu gerçekleştiren Etlik Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gürkan Değirmencioğlu, Abdesbek'e uygulanan karaciğer naklinin zorunlu hale geldiğini belirtti. Değirmencioğlu, "Hastamıza abisi karaciğerinin bir kısmını verdi ve canlı karaciğer nakli gerçekleştirildi. Nakil sonrası her iki hastamız da ülkelerinde sağlıklı bir şekilde yaşıyor" dedi.

Türkiye'de karaciğer nakillerinin kadavra ya da canlı vericilerden yapıldığını ifade eden Değirmencioğlu, Türkiye'nin karaciğer ve böbrek nakilleri konusunda dünyada önde gelen ülkelerden biri olduğunu belirtti. "Ülkemizdeki cerrahi ekiplerin nakil deneyimi ve kapasitesi oldukça yüksek. Yurt dışındaki Türk kökenli hastalar, sağlık işlemleri için ülkemize gelerek nakil süreçlerini gerçekleştiriyorlar" diye ekledi.

Hepatit B'ye bağlı karaciğer yetmezliği nedeniyle uzun süredir tedavi gören 40 yaşındaki Kırgız Torobekov Abdesbek (solda), Türkiye'de yapılan karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu.

Hepatit B'ye bağlı karaciğer yetmezliği nedeniyle uzun süredir tedavi gören 40 yaşındaki Kırgız Torobekov Abdesbek (solda), Türkiye'de yapılan karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu.