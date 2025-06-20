KKKA Aşısının Klinik Öncesi Çalışmaları Eylülde Tamamlanacak

TURKOVAC aşısını geliştiren Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) için geliştirilen aşının klinik öncesi çalışmalarının eylüle kadar tamamlanacağını bildirdi.

Prof. Dr. Özdarendeli, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, KKKA'nın 2002 yılından bu yana Türkiye'de bir halk sağlığı problemi haline geldiğini belirtti. Aşı çalışmalarının uzun bir süredir devam ettiğini hatırlatan Özdarendeli, 2020-2023 yılları arasında Kovid-19 aşısı geliştirmek için çalışmaların ara verildiğini ifade etti. Ancak geçtiğimiz yıl KKKA aşısı üzerinde yeniden çalışmalara başlandığını vurguladı.

KKKA aşısı çalışmalarının hızla ilerlediğini belirten Özdarendeli, “Hem Erciyes Üniversitesi'nin hem de Sağlık Bakanlığı TÜSEB'in desteklediği proje eylül ayında tamamlanacak. Eylül ayı sonuna kadar klinik öncesi aşamaları bitirmeyi planlıyoruz” dedi.

Özdarendeli, Kovid-19 sürecinde olduğu gibi bu projede de TURKOVAC aşısının endüstriyel boyutta üretimini gerçekleştiren firmalarla iş birliği içinde çalışmalara devam ettiklerini ve tüm süreçlerin Sağlık Bakanlığı kontrolünden geçtiğini belirtti.

Tecrübe ve İş Birlikleri

Aşı çalışmalarındaki tecrübenin önemine dikkat çeken Özdarendeli, “TURKOVAC aşısından elde ettiğimiz deneyimler, KKKA aşısının geliştirilmesinde büyük avantaj sağlayacak. Klinik öncesi çalışmalardan faz çalışmalarına kadar her aşamanın Türkiye’de gerçekleştirilmesinden dolayı çok daha tecrübeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Faz çalışmalarının kritik bir süreç olduğunu vurgulayan Özdarendeli, aşı etkinliğinin ve güvenliğinin kanıtlanması için bu denemelerin yapılması gerektiğini belirtti. Sağlık Bakanlığı'nın onay vermesi durumunda, bu yıl sonuna doğru faz çalışmalarına başlayabileceklerini ifade etti.

Erciyes Üniversitesi, YÖK ve TÜBİTAK iş birliklerinin aşı geliştirme sürecinde büyük katkı sağladığını dile getiren Özdarendeli, kene vakalarındaki artışa dikkat çekti ve halkın spekülasyonlara karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti. Amacının bu hastalığa karşı tam ve kesin bir çözüm bulmak olduğunu sözlerine ekledi.

TURKOVAC aşısını geliştiren Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERAGEM) Müdürlüğünce Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı geliştirilen aşının klinik öncesi çalışmalarını eylüle kadar bitirmeyi planladıkları bildirildi.

TURKOVAC aşısını geliştiren Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERAGEM) Müdürlüğünce Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı geliştirilen aşının klinik öncesi çalışmalarını eylüle kadar bitirmeyi planladıkları bildirildi.