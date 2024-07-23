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Klima Kullanımının Sağlık Üzerindeki Olumsuz Etkileri

Klima kullanımı, göğüs hastalıklarını artırıyor. Uzm. Dr. Barış Doğukan Işıkoğlu'ndan önemli uyarılar!

Yayın Tarihi: 23.07.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 10:44
Klima Kullanımının Sağlık Üzerindeki Olumsuz Etkileri

Klima Kullanımının Sağlık Üzerindeki Olumsuz Etkileri

Güven Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Barış Doğukan Işıkoğlu, klima, vantilatör ve diğer soğutucu araçların, yaz aylarında göğüs hastalıklarını artırdığını vurguladı.

Soğutucuların Tehlikeleri

Yaz mevsiminin getirdiği sıcak hava, klima ve benzeri soğutucu araçların kullanımını artırarak, çeşitli sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor. Işıkoğlu, bunun sonucunda insanların bronşit, zatürre ve "klima hastalığı" olarak bilinen lejyoner hastalığı gibi rahatsızlıklarla karşılaştığını belirtti.

Klima ve Havalandırma ile İlgili Riskler

Işıkoğlu, "Klimaların temizlenmemesi ve kirli havayı sirküle etmesi, ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu durum, vücuda soğuk hava akımının doğrudan uygulanması ile birleştiğinde, ateş, öksürük ve burun akıntısı gibi solunum rahatsızlıklarına neden olabilir," ifadelerini kullandı.

Özellikle Çocuklar Dikkatli Olmalı

Uzman, klimaların çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, "Serinlemek amacıyla klimaları kullanırken sağlığınızı riske atmayın. Çocuklarda bu durum daha kötü sonuçlar doğurabilir," uyarısında bulundu.

Lejyoner Hastalığı ve Risk Grupları

Işıkoğlu, lejyoner hastalığının klimaların düzenli bakım yapılmaması sonucu su sistemlerinde üreyen "Legionella Pneumophilia" bakterisinden kaynaklandığını vurguladı. Özellikle 50 yaş üzeri bireyler ve kronik hastalığı bulunanlar için riskin yüksek olduğunu belirterek, "Hayati sonuçlar doğurabilir," dedi.

Sağlıklı Alternatifler

Uzman, serinlemek için klimalar yerine pencere açmanın veya vantilatör kullanmanın daha sağlıklı olduğunu söyledi. Ayrıca, sıcak saatlerde perdeleri kapatmayı ve evdeki sıcaklık artırıcı cihazları kullanmamayı önerdi.

Klima Kullanımında Alınması Gereken Önlemler

Işıkoğlu, klima kullananlara şu tavsiyelerde bulundu:

  • Klima akımının doğrudan göğse ve yüze maruz kalmamalı.
  • Ani sıcaklık değişikliklerinden kaçınılmalı.
  • Hava akışı, cam gibi soğuk yüzeylere yansıtılmalı.
  • Klimaların düzenli bakım ve temizliği yapılmalı.

Unutmayın, temizlenmemiş klimalar sağlık açısından ciddi tehditler oluşturabilir!

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