DOLAR
39,56 -0,1%
EURO
45,51 -0,33%
ALTIN
4.288,41 -0,26%
BITCOIN
4.132.170,35 0,5%

Koklear İmplant Ameliyatıyla İşitme Kaybı Son Buldu

Malatya'da 3 yıl süren işitme kaybı, koklear implant ameliyatıyla sona erdi. 52 yaşındaki Bilal İde sağlığına kavuştu.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 16:53
Koklear İmplant Ameliyatıyla İşitme Kaybı Son Buldu

İşitme Kaybı Sonrası Umut Işığı: Koklear İmplant Ameliyatı

Malatya'da yaşayan 52 yaşındaki Bilal İde, geçen yıl geçirdiği beyin anevrizması kanaması nedeniyle iki kulağında işitme kaybı yaşamaya başladı. Ancak, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen koklear implant ameliyatıyla yeniden sağlığına kavuştu.

Ameliyat Süreci

İde, Gaziantep Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği'ne başvurduktan sonra odyolojik ve bilişsel değerlendirmelerden geçirildi. Yapılan incelemelerin ardından koklear implant ameliyatı için karar alındı. Ameliyat, Doç. Dr. Secaattin Gülşen tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı uzman doktor Aykut Direkçi, "Genel anestezi alamayan bir hastaya lokal anestezi altında koklear implant uygulanması ve ameliyatın başarısından dolayı gururluyuz." şeklinde konuştu.

Başarılı Sonuç ve Destekleyici Eş

Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Secaattin Gülşen, hastayı lokal anesteziyle ameliyat ettiklerini ifade ederek, "Yaklaşık yarım saat süren ameliyat sırasında hasta tamamen uyanıktı ve sesleri duyduğunu anlık geri bildirimlerle bize iletti. Bu bizim için farklı ve değerli bir deneyim oldu." dedi.

Bilal İde'nin eşi Canan Özen İde, ameliyatı gerçekleştiren hekime ve hemşirelere teşekkür ederek, "Eşimin sağlığına kavuşmasından mutluyum. Geç kalınmış bir ameliyat olsa da artık cihazın uyum sürecini bekliyoruz. İnşallah eşim sesleri duyacak ve bize tepki verecek." ifadelerini kullandı.

Malatya'da 3 yıl önce geçirdiği beyin anevrizması kanaması nedeniyle iki kulağında işitme kaybı...

Malatya'da 3 yıl önce geçirdiği beyin anevrizması kanaması nedeniyle iki kulağında işitme kaybı yaşayan hasta, Gaziantep Şehir Hastanesinde koklear implant ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Ameliyat, Doç. Dr. Secaattin Gülşen tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

Malatya'da 3 yıl önce geçirdiği beyin anevrizması kanaması nedeniyle iki kulağında işitme kaybı...

Malatya'da 3 yıl önce geçirdiği beyin anevrizması kanaması nedeniyle iki kulağında işitme kaybı yaşayan hasta, Gaziantep Şehir Hastanesinde koklear implant ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Ameliyat, Doç. Dr. Secaattin Gülşen tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

İLGİLİ HABERLER

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

Otomobil Alacaklara 12 Gün Uyarısı: Temmuz'da Fiyat Artışları Başlıyor

Coca-Cola'nın Topo Chico Maden Suyu Ürünlerinde Bakteri Tehlikesi!

Halkbank'tan Emeklilere Özel Yeni Kampanya: Mutlu Emekli Kredisi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Koklear İmplant Ameliyatıyla İşitme Kaybı Son Buldu
2
Kırgız Hasta Türkiye'de Başarıyla Karaciğer Nakli Oldu
3
Diyanet Başkanı Erbaş, Mekke Hastanesi'ni Ziyaret Etti
4
Eskişehir'de 9 Yaşındaki Kızın Midesinden Saç Yumağı Çıkarıldı
5
Samsun'da Normal Doğumun Önemi Vurgulandı: Doğal Olan Normal Doğum Sempozyumu Gerçekleştirildi
6
Antalya'da Kalbi 12 Kez Duran Hasta, Sağlık Ekibinin Çabasıyla Hayata Döndü
7
İzmir'de Aile Hekimleri Yeni Yönetmelikten Memnun: Daha Fazla Zaman ve Erken Tanı

Denizli'de Ücretsiz Spor Okulları Yaz Dönemine Hazır!

2025 ÖTV Muafiyeti: Şartlar ve Limitler Değişti

Sağlık Ocaklarından Artık Paralı Rapor Başvurusu

Coca-Cola'nın Topo Chico Maden Suyu Ürünlerinde Bakteri Tehlikesi!

TOKİ'den Şok Fırsatlar: 41 İlde Arsa Satışı Başladı!

Meteoroloji’den 25 İle Çifte Alarm: Hava Durumu Raporu Açıklandı

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi

THY 70.000 TL Maaşla Yeni Kabin Memuru Alımı Başlattı!

Halkbank'tan Emeklilere Özel Yeni Kampanya: Mutlu Emekli Kredisi!

Bakan Yumaklı'dan 18.000 Kişiye Yeni Umut: 10,2 Milyar TL Destek Paketi Açıklandı

Otomobil Alacaklara 12 Gün Uyarısı: Temmuz'da Fiyat Artışları Başlıyor