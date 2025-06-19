Koklear İmplant Ameliyatıyla İşitme Kaybı Son Buldu

İşitme Kaybı Sonrası Umut Işığı: Koklear İmplant Ameliyatı

Malatya'da yaşayan 52 yaşındaki Bilal İde, geçen yıl geçirdiği beyin anevrizması kanaması nedeniyle iki kulağında işitme kaybı yaşamaya başladı. Ancak, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen koklear implant ameliyatıyla yeniden sağlığına kavuştu.

Ameliyat Süreci

İde, Gaziantep Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği'ne başvurduktan sonra odyolojik ve bilişsel değerlendirmelerden geçirildi. Yapılan incelemelerin ardından koklear implant ameliyatı için karar alındı. Ameliyat, Doç. Dr. Secaattin Gülşen tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı uzman doktor Aykut Direkçi, "Genel anestezi alamayan bir hastaya lokal anestezi altında koklear implant uygulanması ve ameliyatın başarısından dolayı gururluyuz." şeklinde konuştu.

Başarılı Sonuç ve Destekleyici Eş

Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Secaattin Gülşen, hastayı lokal anesteziyle ameliyat ettiklerini ifade ederek, "Yaklaşık yarım saat süren ameliyat sırasında hasta tamamen uyanıktı ve sesleri duyduğunu anlık geri bildirimlerle bize iletti. Bu bizim için farklı ve değerli bir deneyim oldu." dedi.

Bilal İde'nin eşi Canan Özen İde, ameliyatı gerçekleştiren hekime ve hemşirelere teşekkür ederek, "Eşimin sağlığına kavuşmasından mutluyum. Geç kalınmış bir ameliyat olsa da artık cihazın uyum sürecini bekliyoruz. İnşallah eşim sesleri duyacak ve bize tepki verecek." ifadelerini kullandı.

Malatya'da 3 yıl önce geçirdiği beyin anevrizması kanaması nedeniyle iki kulağında işitme kaybı yaşayan hasta, Gaziantep Şehir Hastanesinde koklear implant ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Ameliyat, Doç. Dr. Secaattin Gülşen tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

Malatya'da 3 yıl önce geçirdiği beyin anevrizması kanaması nedeniyle iki kulağında işitme kaybı yaşayan hasta, Gaziantep Şehir Hastanesinde koklear implant ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Ameliyat, Doç. Dr. Secaattin Gülşen tarafından başarıyla gerçekleştirildi.