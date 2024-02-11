Kokoreçten tiksindirecek gerçek ortaya çıktı! Meğer yemeyenler haklıymış

Kokoreç tutkunları dikkat! Bilim adamları, sokak lezzetlerinin vazgeçilmezi olan kokorecin sağlığımıza beklenmedik bir tehdit oluşturabileceğini ortaya koydu. Yapılan araştırmaya göre, plastik yüzeylerde kesilen kokoreç, kebap ve börek gibi damak zevklerimizin arkasında gizli bir mikroplastik yükü taşıyor. Bu lezzetli atıştırmalıkların hazırlık aşamasında karşımıza çıkan bu beklenmedik tehlike, sağlığımızı ne kadar tehdit ediyor? Detaylar haberimizde!

Kokoreçten tiksindirecek gerçek ortaya çıktı! Meğer yemeyenler haklıymış
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Türk Mutfağının Sultanı Kokoreç, Görünmez Tehlike Taşıyor!

vcSokak lezzetlerinin vazgeçilmezi olan kokoreç, yemek dünyasında özel bir yere sahip. Ancak bilim adamlarının yaptığı son araştırma, bu nefis atıştırmalığın hazırlık aşamasında beklenmedik bir tehlike barındırdığını ortaya koydu. İnternetin genel kültür sözlüğü Vikipedia’ya göre, kokoreç "Anadolu ve Balkanlarda, koyunun ince bağırsağından ve mumbardan yapılan, şişe sarılarak kor ateşte kızartılan bir çeşit yemek" olarak tanımlanıyor. Ancak bu tanımın ötesinde, bir grup bilim adamının yaptığı çalışmada, kokoreç gibi hazır besinlerin plastik yüzeylerde kesilmesinin mikroplastik yükünü artırdığı tespit edildi.

Araştırmacılar, özellikle Urfa kebap, kokoreç ve börek gibi lezzetli atıştırmalıklarda mikroplastik parçacıklarının ciddi bir sorun oluşturduğunu belirtti. Yapılan analizler sonucunda, 100 gram Urfa kebapta ortalama 52, kokoreçte 470, börekte ise şaşırtıcı bir şekilde 830 mikroplastik parçacığına rastlandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 2018'de aldığı kararla 7 Haziran'ı "Dünya Gıda Güvenliği Günü" olarak ilan etti ve gıdaların sadece yeterli olması değil, aynı zamanda sağlıklı ve güvenli olması gerektiğini vurguladı. Ancak kokoreç gibi sokak lezzetlerindeki mikroplastik riski, bu temel hakkı tehdit ediyor.

Plastik, artık sadece okyanuslarda ve çöp yığınlarında değil, sofralarımızda da karşımıza çıkıyor. ABD'deki Victoria Üniversitesi'nde görevli akademisyenlerin yaptığı bir araştırmaya göre, bir kişinin yılda tükettiği mikroplastik sayısı yaşa ve cinsiyete bağlı olarak 39 bin ila 52 bin parçacık arasında değişiyor. Eğer bu miktarın içine nefes alıp verme sırasında yutulan plastikler de eklenirse, bu rakamın 74 bin ila 121 bin parçacığa kadar çıkabileceği öngörülüyor.

Gıda güvenliği ve sağlığı konusunda toplum olarak daha fazla bilinçlenmeye ihtiyaç duyarken, sokak lezzetlerindeki bu mikroplastik tehlikesi, yemek alışkanlıklarımızı gözden geçirmemiz için önemli bir neden sunuyor. Kokoreç severler, bu lezzetin tadını çıkarırken, sağlıklarını da korumak adına dikkatli olmalılar.

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