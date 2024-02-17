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Kolesterolü olanlar, mide ülseri yaşayanlar hemen bu meyvenin peşine düşsün! Şifanız bu kutsal besinde

Sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olan meyveler, vücudumuz için gerekli vitamin, mineral ve antioksidanları sağlarlar. Ancak bazı meyveler, diğerlerine göre daha fazla fayda sunarlar. İşte onlardan biri de Bael meyvesi. Bael meyvesi nedir? Bael meyvesinin faydaları nelerdir ve nasıl tüketilir? Ayrıntılar haberimizde...

Yayın Tarihi: 17.02.2024 13:28
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 13:28
Kolesterolü olanlar, mide ülseri yaşayanlar hemen bu meyvenin peşine düşsün! Şifanız bu kutsal besinde

Meyveler, sağlığımız için vazgeçilmez bir besin kaynağıdır. Ancak aralarında öyle bir meyve var ki, hem lezzeti hem de faydalarıyla adeta bir süper meyve: Bael meyvesi! Ahşap elma adıyla da bilinen bael meyvesi kolesterolü düşüren ve sindirimi kolaylaştıran süper bir meyve. Peki bael meyvesi nasıl tüketilir, faydaları nelerdir? İşte detaylar...

BAEL MEYVESİ NEDİR VE NASIL TÜKETİLİR?

Bael meyvesi, Hindistan ve Güney Asya ülkelerine özgü, ahşap elma olarak da bilinen bir meyve türüdür. Kabuğu sert ve kalın, içi ise etli ve aromatik bir yapıya sahiptir. 

bael meyvesi

Tatlı ve hafif ekşi bir lezzeti vardır. Taze olarak tüketilebildiği gibi, şurup, reçine, tatlı ve içecek yapımında da kullanılır.

BAEL MEYVESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Bael meyvesinin en önemli özelliği, kolesterolü düzenlemeye yardımcı olmasıdır. Araştırmalar, bu meyvenin içerdiği lif ve pektin gibi maddelerin, kandaki kötü kolesterolü (LDL) azalttığını ve iyi kolesterolü (HDL) artırdığını göstermiştir. Böylece, kalp ve damar sağlığını korumaya katkıda bulunur.

Bunun yanı sıra, Bael meyvesi, mide ülseri gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde de etkilidir. Yapraklarında bulunan yüksek miktarda tanen maddesi, mide mukozasını korur ve ülser oluşumunu önler. 

bael meyvesi yararları

Ayrıca, meyvenin suyu veya püresi, ishal, kabızlık, gaz ve şişkinlik gibi sorunlara da iyi gelir.

Bael meyvesi, aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirmeye de yardımcı olur. İçerdiği yüksek miktarda C vitamini, vücudu enfeksiyonlara karşı korur ve iyileşmeyi hızlandırır. Antioksidan özellikleri sayesinde, serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını önler ve kanser riskini azaltır.

Bael meyvesi, Hindu kültüründe ve mitolojisinde de önemli bir yere sahiptir. Kutsal sayılan bu meyve, tanrı Şiva’ya adanmıştır ve bazı festivallerde ve ritüellerde kullanılır.

bael meyvesi hakkında

Bael meyvesi, hem lezzetli hem de sağlıklı bir meyve olarak dikkat çekmektedir. Bu meyveyi bulabileceğiniz yerlerden alarak, sağlığınıza katkıda bulunabilirsiniz. Ancak, herhangi bir sağlık sorununuz varsa veya ilaç kullanıyorsanız, doktorunuza danışmadan tüketmemeniz önerilir.

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