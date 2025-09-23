Konya'da 65 Yaşındaki Hastanın İki Tıkalı Şah Damarı Başarıyla Açıldı

Selçuk Üniversitesi'nde yapılan ileri beyin anjiyosuyla, iki şah damarı tıkalı 65 yaşındaki Ali Mecit'in damarları başarıyla açıldı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 17:34
Konya'da 65 Yaşındaki Hastanın İki Tıkalı Şah Damarı Başarıyla Açıldı

Konya'da 65 yaşındaki hastanın iki tıkalı şah damarı başarıyla açıldı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ileri düzey beyin anjiyosu

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, iki şah damarı tıkalı ve geçici felç atakları geçiren bir hastaya ileri düzey beyin anjiyosu gerçekleştirildi.

Hasta: Ali Mecit (65). Yazılı açıklamaya göre, sol şah damarına stent takılan Ali Mecit, zamanla stentin tıkanması sonucu ciddi bilinç bozuklukları ve düşme atakları yaşamaya başladı.

Uzun süredir kapalı olan damar, yapılan müdahaleyle başarıyla açıldı ve hastanın beynine yeniden yeterli kan akımı sağlandı.

Operasyonu gerçekleştiren ekip ve açıklama

Ameliyatı gerçekleştiren Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Özdemir, bu tür vakaların dikkatli değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Gökhan Özdemir: - "Teknik yeterlilik ve klinik gereklilik birleşti ve başarılı bir şekilde damar yeniden açıldı."

Seçilmiş olgularda aktif tedavinin yaşam kalitesini ciddi oranda artırabileceğini anlatan Özdemir, şunları kaydetti: "Hastamız, iki şah damarı da tıkalı ve yıllar içinde ciddi şikayetleri gelişen bir kişiydi. Genelde bu tür olgularda kronik damar tıkanıklıklarına cerrahi ya da girişimsel müdahale önerilmez. Ancak bu vakada tekrar eden geçici ataklar ve fonksiyonel kötüleşme nedeniyle yeniden değerlendirme yapıldı. Yapılan detaylı beyin anjiyosunda daha önce stentlenen sol şah damarının tıkalı olduğu ve beyne yeterince kan gitmediği belirlendi. Bu kritik durumda uygun tekniklerle stent bölgesi yeniden açıldı. Bu tür başarılı müdahaleler nadirdir ve ciddi deneyim gerektirir."

Özdemir, genellikle akut inme hastalarında aniden tıkanan damarın ilk dakikalar içinde açılabildiğini belirterek, "Kronik olarak tıkanmış damarların tekrar açılması hem teknik olarak zor, hem de çoğu zaman önerilmez. Bu tür durumlarda damar yatağı bozulur ve müdahale riskli hale gelir. Genellikle bu tür damarlar açılmaz, çünkü hem risklidir hem de başarı şansı düşüktür. Teknik yeterlilik ve klinik gereklilik birleşti ve başarılı bir şekilde damar yeniden açıldı. Bu tür vakalar, dünyada da oldukça nadirdir." ifadesini kullandı.

Hastanın oğlu Ahmet Mecit ise babasının el ve ayağında titreme olduğuna değinerek, "Ayakta durmakta zorlanıyordu, ameliyattan sonra yürümeye başladı. Riskli bir operasyonu başarıyla gerçekleştiren Gökhan hocam ve ekibine çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde iki şah damarı tıkalı olan ve geçici felç atakları...

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde iki şah damarı tıkalı olan ve geçici felç atakları geçiren Ali Mecit'e (sağ 2) ileri düzey beyin anjiyosu yapıldı.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde iki şah damarı tıkalı olan ve geçici felç atakları...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Iraklı Hekimlere Ameliyatsız Tedavi Eğitimi: Eskişehir'den Uluslararası Paylaşım
2
Bu balıklar ölüme davetiye çıkarıyor! Uzmanından uyarı geldi: Sakın yemeyin
3
Yumurtayla ilgili tüm bildiklerinizi unutun! En zararlı sandığımız aslında en faydalısıymış
4
Her bir bir tatlı kaşığı tüketen mum gibi eriyor
5
Erzurum Şehir Hastanesi'nde TÜSEB TTO Açıldı – Sağlıkta Yenilikçi Projelere Destek
6
Konya'da 65 Yaşındaki Hastanın İki Tıkalı Şah Damarı Başarıyla Açıldı
7
Gazzeli Ratib, Plastik Borudan Yaptığı Bacakla Yürümeye Çalışıyor

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek