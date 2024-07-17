Yaşlanma karşıtı ilaç fareler üzerinde başarılı oldu! İnterlökin-11 bilim dünyasının gündeminde

Bilim dünyasında heyecan yaratan bir gelişme olarak, "Nature" dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, İnterlökin-11 protein grubuna karşı geliştirilen bir ilacın laboratuvar farelerinin yaşam sürelerini önemli ölçüde uzattığı belirtildi. İnterlökin-11, insan vücudunun gelişiminde rol oynayan ve yaşlanma sürecini hızlandırdığı düşünülen bir protein grubudur.



FARELER ÜZERİNDE YAPILAN ÇALIŞMA

İngiltere ve Singapur'daki bilim insanları, araştırmalarında öncelikle laboratuvar farelerinin genetik yapısını değiştirerek farelerin İnterlökin-11 üretimini engelledi. Daha sonra, farelerin yaşamlarının ileri aşamalarında, insanlarda 55 yaşa denk gelen bir dönemde, vücutlarındaki İnterlökin-11'in tamamen temizlenmesi için geliştirilen bir ilacı düzenli olarak uyguladılar.

Araştırma sonuçlarına göre, İnterlökin-11 eksikliği yaşayan farelerde yaşam kalitesinde belirgin bir artış gözlendi. Farelerin daha canlı ve sağlıklı göründükleri, hastalıklara karşı daha dayanıklı oldukları gözlemlendi.

İNSANLAR ÜZERİNDE POTANSİYEL ETKİLER

Henüz insanlar üzerinde doğrudan test edilmemiş olmasına rağmen, bilim insanları fareler üzerinde elde ettikleri olumlu sonuçların insanlar üzerinde de benzer etkiler gösterebileceğini düşünüyor. İnterlökin-11'in yaşlanma sürecindeki rolü üzerine yapılan bu çalışma, yaşlanma karşıtı ilaç geliştirme alanında umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bilim insanları, şimdiye kadar fareler üzerinde elde ettikleri bulguları insanlarda doğrulamak ve ilacın etkinliğini göstermek için ileri düzey klinik çalışmaların yapılması gerektiğini belirtiyor. İnterlökin-11'e karşı geliştirilen ilacın insanlarda yaşlanma sürecini yavaşlatma potansiyeli büyük bir umut kaynağı olabilir.



İnterlökin-11'e karşı geliştirilen bu yeni ilaç, bilim dünyasında yaşlanma karşıtı tedaviler üzerine yapılan araştırmalara yeni bir ivme kazandırmış durumda.

