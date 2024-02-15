Korelilerin cam gibi cilt sırrı açığa çıktı! Pürüzsüz bir cilt isteyen bunu yapıyor

Güzellik trendlerinin sosyal medya aracılığıyla şekillendiği günümüz dünyasında trendler de çok hızlı değişiyor. Cildi daha doğal ve canlı hale getiren makyajlar artık popüler. Glass Skin trendi, kusursuz ten makyajıyla cam gibi bir cildin anahtarını sunuyor. Glass Skin trendi, K-Beauty sayesinde hayatımıza giren çok adımlı bir cilt bakım rutinidir. Uzakdoğu'da ortaya çıkan ve dünyaya yayılan bu cilt bakımı trendi, cam gibi görünen bir cildi hedefliyor. Bu cilt bakım rutininde kullanılan ürünler cam gibi, parlak ve sağlıklı görünen bir cilde ulaşmayı amaçlamaktadır. Korelilerin hayatımıza getirdiği cilt bakım rutinini, hangi ürünleri kullanmanız gerektiğini ve Glass Skin'e giden tüm adımları sizlerle paylaşacağız.





GLASS SKİN NASIL UYGULANIR?

-Derinlemesine temizlik

Cildinizi en iyi şekilde temizleyin. İkili Temizleme yöntemi bunun için en iyisidir. Önce yağ bazlı bir temizleyici, ardından su bazlı bir temizleyici kullanın ve makyajınızı çıkarmayı unutmayın. Daha sonra kullanacağınız kese ile temizleyin!

HAFTADA BİR GÜN PEELİNG

Peeling, ölü cilt hücrelerini ve diğer yabancı maddeleri cilt yüzeyinden uzaklaştırmak, cildin yenilenmesini desteklemek ve daha pürüzsüz, daha canlı bir cilt elde etmek için kullanılan bir cilt bakım rutinidir. Bu işlem cildin üst katmanını nazikçe soyar ve cildi onarır. Cildi temizledikten sonra cilt tipine göre haftada 1-2 kez peeling yapmalısınız.

-Tonikle gözenekler yok edin

Bu akışı kullanırken tonik aşamasını atlamayın. Gözenekleri temizlemek ve pH dengesini korumak için tonik kullanın.





SIKI CİLDİN SIRRI:SERUM

Cildi temizledikten sonra serum aşamasına geçiyoruz. Bu adım sayesinde cildiniz daha dolgun ve parlak olacaktır.

Neme doymuş cilt sağlıklı ve parlak göründüğünden bu aşamada cilt tipinize göre nemlendirici krem ​​seçmelisiniz.

GÜNEŞ KREMİ ÖNEMLİ

Güneş kremi olmadan hiçbir cilt bakımı rutini düşünülemez. Yaz ve kış aylarında kendinizi güneş ışınlarından korumak için cilt tipinize uygun bir güneş kremi kullanarak bu adımı izleyin.

SON OLARAK MAKYAJ YAPABİLİRSİNİZ

Cilt bakımını bitirdikten sonra makyaja geçiyoruz. Cilt kusurlarını kapatan ancak cilt dokusunu koruyan bir fondöten uygulayın. Likit aydınlatıcı, toz formuna göre daha doğal bir görünüm kazandırır.