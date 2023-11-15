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Kozmetik ürünlere son: Saç dökülmesinin çaresi o besinin kabuğunda çıktı

Kozmetik ürünlere son: Saç dökülmesinin çaresi o besinin kabuğunda çıktı Saç dökülmelerinden şikayetçi olanlara çözüm önerileri geldi. Stres, düzensiz beslenme ve kimyasal içerikli kozmetik ürünlerinin kullanılmasından ötürü oluşan saç dökülmelerine karşı yapılması gerekenler belirlendi. İşte o yöntem her şeye çare...