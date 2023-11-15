Kozmetik ürünlere son: Saç dökülmesinin çaresi o besinin kabuğunda çıktı
Saç dökülmelerinden şikayetçi olanlara çözüm önerileri geldi. Stres, düzensiz beslenme ve kimyasal içerikli kozmetik ürünlerinin kullanılmasından ötürü oluşan saç dökülmelerine karşı yapılması gerekenler belirlendi. İşte o yöntem her şeye çare...
Dünya çapında 56 milyon kişinin saç dökülme sorunu yaşaması kayıtlarda yerini alırken uzmanlar ise bunun çözümlerini açıkladı. Çöp diye atılan ceviz kabuğunun zamana karşı yenilen ve hızla seyrekleşmeye başlayan saçlara iyi geldiği ortaya çıktı.
CEVİZ KABUĞUNUN YARARLARI
-Kepeği engeller
-Saç diplerini besler
-Saç beyazlamalarını önler
-Saç dökülmesini azaltır
-Saçları daha parlak hale getirir
-Saçlara doğal renk verir
-Sindirim sorunu ortadan kaldırır
-Tansiyonu düzene sokar
-İyot eksikliğini giderir
-Stres seviyelerini dengeler
-Diş tartarlarına iyi gelir
-Zayıflamaya yardımdı olur.