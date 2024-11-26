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Kulak Temizleme Çöpleri: İşitme Kaybı Riski Taşıyor!

Kulak temizleme çöplerinin kullanımı işitme kaybına yol açabiliyor. Uzmanlar, kulakların kendi kendini temizlediğini belirtiyor.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 10:39
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 10:54
Kulak Temizleme Çöpleri: İşitme Kaybı Riski Taşıyor!

Ankara Üniversitesi'nden Uyarılar

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Ocak, pamuklu kulak temizleme çöplerinin işitme kaybına yol açabileceğini açıkladı.

Doğal Temizlik Mekanizması

Trakya Üniversitesi'nde düzenlenen bir sempozyumda konuşan Ocak, kulağın doğal olarak kendini temizlediğini vurguladı. Kulak çöplerinin, temizlikten ziyade daha fazla kulak tıkanıklığına neden olduğunu belirtti.

Ocak, "Yazın güneşe çıktığımızda derimiz nasıl soyuluyorsa ve deri yenileniyorsa, dış kulak yolu da kendi kendini temizleyebiliyor. Kulak çöpü kullanan kişiler, kulağını temizlediğini zannediyor. Ancak görünen kirlerin bir miktarını alıyor ama kirin büyük bir kısmını kulak yoluna doğru ittiriyor,” dedi.

Kulak Tıkanıklığı ve Potansiyel Zararlar

“Kulak kendi kendini içeriden dışarıya temizlemeye çalıştığında dışarıdan böyle bir etki geldiği zaman kulak kiri içeride topaklaşıyor ve kulağı daha fazla tıkıyor,” diyen Ocak, kulak çöpü kullanımının yarardan çok zararı olduğunu ifade etti.

Ocak, "Kulak çöpünü insanlar çok fazla içeriye ittiriyorlar ve dış kulak yolunu kanatabiliyorlar. Bu da enfeksiyona neden olabilir. Hatta bazı insanlar kulak zarını delip işitme kayıplarına yol açabiliyorlar. Çok ciddi durumlara yol açabilirler," uyarısında bulundu.

Uzman Tavsiyeleri

Ocak, kulak tıkanıklığı hissi olanların bir kulak burun boğaz uzmanına danışması gerektiğini belirtirken, "Kulağın içine hiçbir cisim sokmayın. Bazı hastalar toplu iğne ve benzeri cisimleri sokmaya çalışıyor, bunları kesinlikle yapmayın," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi...

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Ocak, pamuklu kulak temizleme çöplerinin işitme kayıplarına yol açabildiğini söyledi. Ocak, AA muhabirine, açıklamada bulundu.

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