Kuruyemiş deyip geçmeyin! Bu üçünü birlikte yenirse şifa deposuna dönüşüyor

Bu üç besini sadece kuruyemiş olarak görmeyin! Faydalarını duyanlar inanamıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMEYEN KURUYEMİŞ

Fındık, ceviz ve badem içinde tekli doymamış yağlar barındırır. Bu yağlar kalp damar hastalık riskini azaltır, kolesterol seviyesini düşürür. Aynı zamanda magnezyum ve arginin bileşiklerini içerdikleri için kan basıncını düşürür. Bu üç kuruyemiş omega 3 yağ asitleri, E vitamini, antioksidanlar barındırır. Bu sayede beyin fonksiyonu korunur ve hafıza iyileşir. Aynı zamanda yaşlanmayla ilişkisi olan beyin hastalıkları riskleri de azalır. Fındık, ceviz, badem lif içerikleri sayesinde sindirim sistemini destekler ve bağırsak hareketlerinin düzenlenmesini sağlar.





Aynı zamanda bu atıştırmalıklar bağırsak florasının sağlıklı kalmasını sağlar. Düşük karbonhidrat ve yüksek proteinli olan bu üç kuruyemiş tokluk hissini artırır ve ara öğünlerde tercih edilerek kilo verme süreçlerine yardımcı olur. Bu üç kuruyemiş antioksidan açısından zengin olduğu için serbest radikallerle savaşarak hücre hasarlarını engellemeye yarar ve yaşlanma süreci yavaşlayarak kanser hastalık risklerini azaltır. Badem ve ceviz içinde olan kalsiyum, fosfor, magnezyum sayesinde kemik sağlığını korur ve üç kuruyemiş D vitamini içerdiği için kalsiyum emilimi artar. Bu üç kuruyemiş içinde olan E vitamini sayesinde cilt sağlığına iyi gelir ve yaşlanma belirtilerini azaltır. Günlük olarak 1 avuç fındık, ceviz ve badem tüketerek bu faydalardan yararlanabilirsiniz ancak aşırı tüketiminden kaçınmanız gerekir.