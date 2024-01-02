Tehlike her geçen gün artıyor: Virüs sayısı katlandı

Kışın gelişiyle birlikte hastalıkların arttığına dair çığır açan uyarılar! Tekirdağ Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Doğan, üst solunum yolu enfeksiyonlarındaki çarpıcı artışı vurgulayarak acil servise başvuran hastaların sayısının iki katına çıktığını açıkladı: 'Virüs potpurisi yaşıyoruz.'

Tehlike her geçen gün artıyor: Virüs sayısı katlandı
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Uzmanların Uyarısı: 'Virüs Çeşitliliği Artıyor!

Sonbaharı geride bırakarak kış aylarına adım attığımız bu dönemde hastalıkların artış gösterdiği ifade ediliyor. Tekirdağ Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, üst solunum yolu enfeksiyonlarındaki artışa dikkat çekerek, hastaların acil servise başvurularının 2 katına çıktığını vurguladı. Doç. Dr. Doğan, "Virüs çeşitliliği artıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Doç. Dr. Doğan, son günlerde gribal enfeksiyon nedeniyle hastanenin acil servislerine başvuran hasta sayısının önceki dönemlere göre 2 katına çıktığını açıkladı. Kış mevsiminin gecikmeli başlamasına rağmen, mevsimsel değişimlerin getirdiği üst solunum yolu enfeksiyonları ve gribal enfeksiyonlarda artış yaşandığını dile getiren Doç. Dr. Doğan, "Bu yıl biraz daha çeşitli etkenlerle karşı karşıyayız. Hastanemize influenza virüsü, koronavirüs, adenovirüs, rinovirüs gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla başvuran hastalarımız oluyor. Hastalıkların seyri biraz daha uzun sürüyor. Uzamış ateş, tekrar eden klinik tablolar görülebiliyor. Vücut, bir virüs karmaşasıyla karşı karşıya" şeklinde konuştu.

virüs potpurisi

Çocuklara özel bir vurgu yapan Doç. Dr. Doğan, toplu yaşam alanlarında çocukların kendilerini koruyamadığını ve çocuklardan eve taşınan virüslerin aile içinde döngü oluşturabileceğini ifade etti. Bu durumu hafifletmek adına semptomatik tedavilere ihtiyaç olduğunu belirten Doç. Dr. Doğan, "Eğer enfeksiyon belirtileri varsa maske kullanılmalı, sosyal mesafe korunmalı. Klinik tablosu daha belirgin seyreden çocuklar, mümkünse birkaç gün okula gönderilmemeli, toparlanıncaya kadar beklenmeli" dedi.

Üst solunum yolu enfeksiyonlarına birden fazla virüsün etken olduğunu belirten Doç. Dr. Doğan, "Bu yıl birden fazla virüsle mücadele ediyoruz. Mevsimsel özelliklere uygun bir süreç yaşıyoruz. Alt solunum yolu enfeksiyonlarına nadiren rastlıyoruz, ancak üst solunum yolu enfeksiyonlarında birçok etkenin rol oynadığını gözlemliyoruz" dedi.

virüs potpurisi

Doç. Dr. Doğan, semptomlara yönelik semptomatik tedavilerin yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendirmek adına beslenmeye, yeterli uyku almaya, dijital ortamlardan uzak durmaya ve bol sıvı tüketmeye dikkat çekti. Yoğun bakım vakalarında belirgin bir artış olmasa da özellikle çocuklarda hastalığın daha belirgin seyrettiği durumlarda yatış ve takip gerekebileceğini söyledi. Doç. Dr. Doğan, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Esin Davutoğlu Şenol'un çocuklarda üçlü salgın uyarısına da değinerek, el hijyenine önem verilmesi ve grip aşılarının yaptırılması gerektiğini belirtti.

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