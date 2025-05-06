Kütahya'da Benzersiz Ameliyatla Bebeğin Boynundan 445 Gram Tümör Çıkarıldı

Kütahya'da Hayat Kurtaran Ameliyat

Kütahya'da 34 haftalık olarak dünyaya gelen bir bebeğin boynundan 445 gram tümör başarıyla çıkarıldı. Mustafa ve Fatma Kara çifti, erkek bebeklerinin doğum süreci için Kütahya Şehir Hastanesine başvurdu. Acil koşullarda gerçekleştirilen sezaryen sonrası, bebeğin boynunda tümör tespit edildi.

Başarılı Operasyonla Tümör Alındı

Hamileliğin zorlu sürecinin ardından yoğun bakım ünitesine alınan bebek, bir hafta sonra Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin İlhan ve ekibi tarafından ameliyat edildi. Ameliyat için Prof. Dr. Tayfun Aydın ve diğer uzmanlardan oluşan ekip görev aldı. Bebek, normal şartlarda yaşama şansının olmadığını gösteren belirtilerle dünyaya geldi.

Ameliyat Öncesi ve Sonrası Durum

Prof. Dr. Aydın, bebek doğduğunda hava yollarının tıkalı olduğunu belirterek, kordonun yeterli uzunluğa sahip olduğunu ve yaklaşık 12 dakikada hava yolunun güvenliğinin sağlandığını ifade etti. 3 kilo 700 gram doğan bebek, 445 gram ağırlığında tümör ile acil durumda ameliyat edilerek büyük bir tehlikeden kurtarıldı.

Bilimsel Bir Başarı

Gerçekleştirilen operasyonun, dünya tıp literatüründe de tescillenecek bir başarı olduğunu belirten Prof. Dr. Aydın, "Bebeğin boynundaki kitle alındıktan sonra nefes alması kolaylaştı. Bu operasyon, bilimsel olarak dünyada yedinci vaka olma özelliği taşıyor. Ekip olarak böyle bir başarıya imza attığımız için mutluyuz," şeklinde konuştu.

Aileden Mutlu Haberler

Anne Fatma Kara, zorlu bir süreçten geçtiklerini belirtirken, tümörün çıkarılmasının ardından yaşadıkları mutluluğu dile getirdi. Bebeğe verilen isim ise Mehmet Eymen oldu.

Kütahya'da 34 haftalık doğan bebeğin boynundan ameliyatla 445 gram tümör çıkarıldı.

Kütahya'da 34 haftalık doğan bebeğin boynundan ameliyatla 445 gram tümör çıkarıldı.