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Manisa'da Anne-Oğul Sağlıkta Birlikte Görev Yapıyor

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde anne ve oğlu sağlık çalışanı olarak görev yapıyor.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 09:24
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 09:40
Manisa'da Anne-Oğul Sağlıkta Birlikte Görev Yapıyor

Manisa'da Sağlık Çalışanları Aile Oluyor

Manisa'da, Nimet Aydın ve oğlu Erdem Aydın, aynı hastanede çalışma fırsatı bulmuş durumda. İkili, sağlık alanındaki tecrübeleriyle aile bağlarını güçlendiriyor.

Erdem Aydın'ın İlk Görev Yeri Anne Ocaklığı

25 yaşındaki Erdem Aydın, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bu yıl mezun olmasının ardından, annesi Nimet Aydın’ın görev yaptığı Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde pratisyen hekim olarak göreve başladı.

Anne Nimet Aydın’ın Gururu

54 yaşındaki Nimet Aydın, oğlu ile aynı işte çalışmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Oğlu Erdem’in acil serviste görev yaptığını vurgulayan Aydın, "Çok güzel bir duygu beraber çalışmak. Herkese nasip olmasını dilerim. Acilde çalıştığı için pek yanına gitmiyorum, rahatsız etmek istemiyorum. Branşımız farklı ama hastanenin işleyişi hakkında onunla konuşuyorum." sözleriyle duygularını ifade etti.

Erdem Aydın'dan Annesine Teşekkür

Erdem Aydın, alışma sürecinde annesinin kendisine çok yardımcı olduğunu, "Hastanenin işleyişi hakkında bilgi sahibi olmamı sağladı. Nöbetlerimizi çok denk getirmeye çalıştık ama pek olmadı. Denk geldiği zamanlar oluyor. Ara ara ben laboratuvara uğruyorum. Mutluyum, beraber çalışmak güzel." şeklinde konuşarak annesine teşekkür etti.

Aile Ortamı ve Huzurlu Çalışma

Merkezefendi Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Özlem Susur, hastanedeki personelin bir aile ortamında çalıştığını, böyle bir aile ortamına sahip olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Manisa'da yaşayan sağlık çalışanı Nimet Aydın (sağda) ile tıp fakültesinden bu yıl mezun olan oğlu...

Manisa'da yaşayan sağlık çalışanı Nimet Aydın (sağda) ile tıp fakültesinden bu yıl mezun olan oğlu Erdem Aydın (solda), aynı hastanede çalışmaya başladı.

Manisa'da yaşayan sağlık çalışanı Nimet Aydın (sağda) ile tıp fakültesinden bu yıl mezun olan oğlu...

Manisa'da yaşayan sağlık çalışanı Nimet Aydın (sağda) ile tıp fakültesinden bu yıl mezun olan oğlu Erdem Aydın (solda), aynı hastanede çalışmaya başladı.

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