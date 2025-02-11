Maske Kullanımı Üst Solunum Yolu Hastalıklarını Engelliyor

Üst Solunum Yolu Hastalıklarında Maske Kullanımının Önemi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Ocak, viral enfeksiyonların yayılmasını önlemek için hasta olan kişilerin maske takmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Virüslerin Yayılımını Engellemek İçin Maske Zorunlu

Doç. Dr. Ocak, Trakya Üniversitesi tarafından düzenlenen bir sempozyumda gerçekleştirdiği açıklamada, soğuk havaların üst solunum yolu enfeksiyonları ile grip gibi hastalıkların artışına neden olduğunu ifade etti. Bu hastalıkların %80'inin virüslerden kaynaklandığını belirten Ocak, "Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 da bir virüstü," dedi.

Kapalı Alanlarda Dikkatli Olunmalı

Soğuk havalarda insanların kapalı ortamlarda daha fazla zaman geçirdiğini vurgulayan Ocak, damlacık yoluyla bulaşan hastalıkların yayılmaması için hasta kişilerin maske takmasının şart olduğunu aktardı. Ocak, şu ifadelere yer verdi:

"Kapalı alanlarda viral hastalıklar damlacık yoluyla bulaşıyor. Kişi hapşırdığında veya öksürdüğünde virüsler havada kalıyor ve başkaları bunu soluyarak enfekte oluyor. Özellikle risk grubundaki bireyler ve yaşlılar kapalı alanlarda maske takarak hastalıktan korunabilirler. Ayrıca hasta olan kişilerin de başkalarına virüs bulaştırmamaları için maske kullanmaları gerekiyor. Maske takıldığında hapşırma ve öksürme durumunda bile virüslerin yayılmadığı gözlemlenmektedir."

Antibiyotik Kullanımına Dikkat

Doç. Dr. Ocak, hastalıklara karşı gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınılması gerektiğinin altını çizerek, "Hafif soğuk algınlıklarında hemen antibiyotik kullanmak doğru değildir. Antibiyotikler, mutlaka uzmana danışılarak kullanılmalıdır. Kontrolsüz antibiyotik kullanımı, bakteri direnç gelişimine yol açarak halk sağlığına zarar verebilir," diye ekledi. Özellikle hastalıkların tedavisinde doktor tavsiyelerine uyulması gerektiğini de sözlerine ekleyen Ocak, gerekli tedbirlerin alınmasının önemine dikkat çekti.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Ocak, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen bir sempozyum için geldiği Edirne'de, AA muhabirine açıklamada bulundu.