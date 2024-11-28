Medipol Hastanesi'nde Yabancı Hekimlere Canlı Operasyonda Damar Açma Eğitimi

Medipol Hastanesi Yabancı Hekimlere Eğitim Verdi

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi, Mısır, Pakistan, Tunus ve Cezayir'den gelen doktorlara yönelik canlı operasyonlarla damar açma eğitimi düzenledi. Eğitimde, kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan liderliğinde, "ileri stent teknikleri" ve "kronik damar açma" uygulamalı gösterildi.

Stent ve Balon Teknikleri Canlı Olarak Anlatıldı