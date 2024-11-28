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Medipol Hastanesi'nde Yabancı Hekimlere Canlı Operasyonda Damar Açma Eğitimi

Medipol Acıbadem Hastanesi, uluslararası hekimlere damar açma tekniklerini canlı operasyonlarla öğretti.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 13:32
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 13:32
Medipol Hastanesi'nde Yabancı Hekimlere Canlı Operasyonda Damar Açma Eğitimi

Medipol Hastanesi Yabancı Hekimlere Eğitim Verdi

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi, Mısır, Pakistan, Tunus ve Cezayir'den gelen doktorlara yönelik canlı operasyonlarla damar açma eğitimi düzenledi. Eğitimde, kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan liderliğinde, "ileri stent teknikleri" ve "kronik damar açma" uygulamalı gösterildi.

Stent ve Balon Teknikleri Canlı Olarak Anlatıldı

Eğitim programı, kireçlenmiş ve tıkalı damarlarda uygulanan stent ile balon tekniklerinin canlı operasyonlar ile anlatılmasını içeriyordu. Prof. Dr. Okuyan, “Deneyimlerimizi uluslararası meslektaşlarımızla paylaşıyoruz”

Yenilikçi Tekniklerle Zor Vakaların Üstesinden Geliniyor

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, hekimlerin bilgi ve deneyimlerinin artması neticesinde, geçmişte açık cerrahi ile yapılan işlemlerin artık kapalı yöntemlerle gerçekleştirildiğini vurgulayan Okuyan, “Kireçli veya tamamen tıkalı damarlarda stent, balon ve damar içi taş kırma gibi işlemleri başarıyla uyguluyoruz”

Okuyan, eğitimde gelen doktorlara canlı operasyonlar sırasında teknikleri aşama aşama anlatırken, bu yenilikçi yöntemleri hem teorik hem pratik olarak aktarma fırsatı bulduklarını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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