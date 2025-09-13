Memişoğlu: 17 bin sağlık personeli ataması için plan Cumhurbaşkanlığı'na iletildi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Samsun ziyaretinde 2025 hedefleri, şehir hastanesi ve yeni sağlık yatırımlarını açıkladı. Ziyarette Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Atama ve personel planlaması

Memişoğlu, atama sürecine ilişkin şunları söyledi: "2025 yılında toplam 37 bin hekim dışı sağlık personeli alacaktık. 18 bini sene ortasında aldık. 17 binin de planlamasını yaptık. Bu ay itibarıyla Cumhurbaşkanlığına ilettik. En kısa zamanda bunların ilanları yapılacak."

Ek olarak, "Eylül ayında ikinci bir atama programı gerçekleştiriyoruz." dedi ve yeni işe alınacak 17 bin sağlık çalışanıyla 2026'da hizmet kalitesinin artacağını vurguladı.

Şehir hastanesi ve yerel yatırımlar

Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" dediği şehir hastanesinin Samsun'la buluşmak üzere olduğunu belirterek, "Bu sene sonu itibarıyla en geç kasım ayında Samsunlu vatandaşlarımıza şehir hastanemizde en üst seviye dediğimiz fiziki yapıyla hizmet vermeye başlayacağız. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve vekillerimiz, Valimiz, Belediye Başkanımız olmak üzere tüm halkımıza şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Şehir dışındaki yatırımlara da değinen Bakan, Tekkeköy'e 250, Atakum'a 350, Ayvacık'a 25 yatak kapasiteli hastane inşaatlarının sürdüğünü ve İlkadım ilçesinde de hastane planlaması yapıldığını kaydetti.

Sağlıkta üretim ve uluslararası iş birlikleri

Memişoğlu, Türkiye'nin sadece koruyucu ve hizmet sunan bir sağlık sistemi değil, aynı zamanda "üreten sağlık" hedefinde olduğunu belirtti: "Bununla ilgili yurt dışı gezilerimizi yaptık. Daha da yapacağız. Moğolistan'ı, Çin'i ziyaret ettik. İnşallah yakın zamanda, önümüzdeki sene başında Amerika Birleşik Devletleri'ni, İngiltere'yi, Avrupa'yı da sağlığın üretimi konusunda ziyaret edeceğiz. Türkiye, bu kadar iyi sağlık çalışanının, bu kadar iyi sağlık altyapısının olduğu bir ülke. Aynı zamanda sağlıkta yeni şeyler söyleyecek kapasitesi, insan gücü, dirayeti olan bir ülke. O nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi koruyan, geliştiren ve üreten sağlık vizyonumuzla inşallah çok daha iyi sağlıklı günler yaşayacağız."

Vatandaşlara uyarı ve ziyaret ekibi

Bakan, vatandaşlara sigara ve alkol gibi maddelerden uzak durma, hareketli yaşam ve dengeli beslenme çağrısında bulundu.

Ziyarette TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse ve MHP İl Başkanı Burhan Mucur da hazır bulundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (ortada), Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı (solda) makamında ziyaret etti. Memişoğlu, burada açıklamada bulundu.