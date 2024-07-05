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Meyve yemek için o saatleri bekleyin! Meğer onun da saati varmış: Canan Karatay açıkladı

Prof. Dr. Canan Karatay, bir açıklamasında bize meyve yemenin doğru zamanını öğretti. Ünlü doktorun önerilerine göz atmak faydalı olabilir.

Yayın Tarihi: 05.07.2024 08:56
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 08:56
Meyve yemek için o saatleri bekleyin! Meğer onun da saati varmış: Canan Karatay açıkladı

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın kahvaltı masasında tatlı yiyecek, içecek ve ekmek kesinlikle yasaktır. Meyve sadece kahvaltıda tüketilmelidir. Yağ oranı yüksek olan tuzsuz peynir kahvaltıların da vazgeçilmezidir.

Yağ seçimi de önemlidir. Sıvı yağ veya margarinin yerine tereyağı veya zeytinyağı tercih edilebilir. Yumurtalara yağ yerine zeytinyağı ekleyin.

CANAN KARATAY'IN KAHVALTI MENÜSÜ

CANAN KARATAY'IN KAHVALTI MENÜSÜ

Prof. Dr. Canan Karatay'ın kahvaltı menüsünde 2 yumurta, 1 avuç fındık, ceviz, 1 dilim peynir, 5-6 dilim biber, 1 avuç üzüm, 1 dilim havuç vardır ve bu besinler uzman ismin kahvaltısının olmazsa olmazlarındandır.

Canan Karatay'ın 'Diyet Programı'nda kısıtlanan bir diğer yiyecek ise meyvedir. Elma, armut, şeftali, çilek, ayva, erik ve kiraz sınırlı bile olsa diyet listesinde yer alıyor.

Elbette meyveler sadece tatlı değil aynı zamanda vitamin ve mineral bakımından da zengindir. Karatay'ın önerdiği kahvaltı menüsünde ekmek, börek, simit gibi hamur işleri yer almıyor. Bunun yerine fındık, fıstık, badem gibi besinler yer alıyor.

Fındıklar kavrulmamış ve tuzsuz olmalıdır. Nane, roka, salatalık, domates gibi destekleyici sebzeleri rahatlıkla tüketebilirsiniz. Kahvaltıda limonlu veya sütlü hafif çay içebilirsiniz.

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