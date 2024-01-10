Mideniz bulandığı an hemen bunu yapın! Saniyeler içinde bulantıyı bıçak gibi kesiyor

Mide bulantısı başına gelenler nasıl geçeceğini araştırırken bu durumu önlemek adına doğal çözümler bulundu. Doğal yöntemler ile mide bulantısı sıklaşmaya başlarken uzman doktor muayenesinde yapılması gerekenler açıklandı. Mide bulantısı geçirmenin püf noktaları...



MİDE BULANTISINI GEÇİRECEK YÖNTEMLER

Yoğurt probiyotik bakımdan zengin olurken mide dostu olarak bilinir. Mide bulantısının geçirilmesine yardımcı olurken yoğurdun en sağlıklı tüketimi ise ev yapımı olanıdır. Ev yapımı yoğurdun probiyotik seviyesi daha yüksek ölçüdedir.

Kokusu ile rahatlatan nane aromasıyla sevilirken mide bulantıların önüne geçiyor. Mide bulantısı durumunda nane çiğnemek ya da nane limon çayı içmek mide bulantısını engeller.

Sağlıklı asit ve şeker oranı ile elma mide bulantısına karşı etkili olurken mideyi rahatlatır. Tek seferde 1 bütün elma yemek yeterli olur.

Haşlanmış patates mide asidinin dengelemesiyle beraber yardımcı olurken içerdiği su ve nişasta ile haşlanarak mideyi rahatlatır. Mide bulantısından uzak durmak için haşlanmış yumurta tercih edilir.

