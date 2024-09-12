DOLAR
33,98 -0,04%
EURO
37,53 -0,23%
ALTIN
2.750,2 -0,17%
BITCOIN
1.979.293,16 -1,23%

Mikroplastiklerin Sağlık Üzerindeki Olumsuz Etkileri

Mikroplastikler, kalp krizi ve inme riskini artırmada önemli bir etken olarak kaydediliyor.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 10:37
Mikroplastiklerin Sağlık Üzerindeki Olumsuz Etkileri

Mikroplastikler ve Sağlık Riski

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay, vücuda karışan mikroplastiklerin kalp krizi ve inme riskini ciddi şekilde artırdığını belirtti.

Mikroplastiklere Maruz Kalma Yolları

Prof. Dr. Altay, petrokimya ürünleri olan plastik materyallerin günlük yaşamda yaygın olarak kullanıldığını ifade etti. Bu plastiklerin daha küçük boyutlu haline dönüşerek mikroplastiklerin besinler, solunum ve cilt teması yoluyla insan vücuduna girdiğini vurguladı.

Araştırma Sonuçları

Araştırmalara göre, şah damarı tıkanıklığı olan hastalar üzerinde yapılan incelemelerde, New England Journal of Medicine'da yayımlanan bir çalışma, mikroplastiklerin olumsuz etkilerini gözler önüne serdi. Bu çalışmada, 257 hastanın damarlarından çıkarılan materyal incelendi ve 150 hastada mikroplastiklere rastlandı.

Tahminlerden Fazla Tehlike

Prof. Dr. Altay, "Mikroplastiklerin varlığı, inme ve kalp krizi gibi sağlık sorunlarıyla bağlantılıdır. Araştırma grubundaki mikroplastik bulunan hastalar, daha az maruz kalan gruba oranla 4.5 kat daha fazla bu tür sağlık problemleri yaşamıştır," dedi.

Sonuç ve Öneriler

En derin denizlerde ve yüksek dağlarda dahi mikroplastiklerin mevcut olduğuna dikkat çeken Altay, bireylerin ve yönetimlerin plastik materyallerden uzak durarak çevreyi korumak adına önlemler alması gerektiğini vurguladı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay...

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay, vücuda karışan mikroplastiklerin inme ve kalp krizi riskini arttırdığını söyledi.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Projeleri

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

İcradan Satılık 2022 Model FIAT Marka Araç: 825.000 TL Muhammen Bedelle Satışa Çıkarıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinüziti olanlara derman olacak! Bu otun iyi gelmediği hastalık yok
2
Dil rengi böyle olanlar doktora koşsun: O hastalık olabilir
3
Mikroplastiklerin Sağlık Üzerindeki Olumsuz Etkileri
4
Lenfoma Farkındalığı İçin Pedal Çevirildi
5
Göz Sağlığı ve Öğrenci Başarısı
6
İspanya'da 2023 İntihar Vakalarında Düşüş
7
Gece Geç Yatanların Tip 2 Diyabet Riski Artıyor

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

İş Bankası 7 Farklı Şehirde Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapıyor: Lise Mezunu Adaylar İçin Fırsat

Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!

Bu bankada parası olanın ay sonunda hesabına şartsız 6 bin 550 TL yatacak

İcradan Satılık 2022 Model FIAT Marka Araç: 825.000 TL Muhammen Bedelle Satışa Çıkarıldı

Elektrikli Otomobil Alacaklar Dikkat! 928 Bin TL’ye 600 Km Menzil Sunan Yeni Nesil Araç Satışa Çıktı

Selpak Süper Soft Üç Katlı Tuvalet Kağıdı 96'lı Rulo Büyük İndirimde! 1450 TL’den 894 TL’ye Düştü

Okullara 120 Bin İUP Personel Alımı Kura Sonuçları Açıklandı! Sonuç Sorgulama Ekranı ve İstenen Belgeler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Projeleri