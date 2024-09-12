Mikroplastiklerin Sağlık Üzerindeki Olumsuz Etkileri

Mikroplastikler ve Sağlık Riski

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay, vücuda karışan mikroplastiklerin kalp krizi ve inme riskini ciddi şekilde artırdığını belirtti.

Mikroplastiklere Maruz Kalma Yolları

Prof. Dr. Altay, petrokimya ürünleri olan plastik materyallerin günlük yaşamda yaygın olarak kullanıldığını ifade etti. Bu plastiklerin daha küçük boyutlu haline dönüşerek mikroplastiklerin besinler, solunum ve cilt teması yoluyla insan vücuduna girdiğini vurguladı.

Araştırma Sonuçları

Araştırmalara göre, şah damarı tıkanıklığı olan hastalar üzerinde yapılan incelemelerde, New England Journal of Medicine'da yayımlanan bir çalışma, mikroplastiklerin olumsuz etkilerini gözler önüne serdi. Bu çalışmada, 257 hastanın damarlarından çıkarılan materyal incelendi ve 150 hastada mikroplastiklere rastlandı.

Tahminlerden Fazla Tehlike

Prof. Dr. Altay, "Mikroplastiklerin varlığı, inme ve kalp krizi gibi sağlık sorunlarıyla bağlantılıdır. Araştırma grubundaki mikroplastik bulunan hastalar, daha az maruz kalan gruba oranla 4.5 kat daha fazla bu tür sağlık problemleri yaşamıştır," dedi.

Sonuç ve Öneriler

En derin denizlerde ve yüksek dağlarda dahi mikroplastiklerin mevcut olduğuna dikkat çeken Altay, bireylerin ve yönetimlerin plastik materyallerden uzak durarak çevreyi korumak adına önlemler alması gerektiğini vurguladı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay, vücuda karışan mikroplastiklerin inme ve kalp krizi riskini arttırdığını söyledi.