MSG şoku! Yemeklerde bulyon kullanan ya da kullanmayan herkes okusun! Lezzet değil, hastalık katıyor!

Yemeklerinize lezzet katmak için kullandığınız et ve tavuk bulyonlarının sağlığınız için ne kadar zararlı olduğunu biliyor musunuz? Bulyonların içindeki katkı maddeleri, birçok ciddi hastalığa davetiye çıkarıyor. Peki bulyon yerine ne tüketmeliyiz? İşte bulyonların gizli tehlikesi ve sağlıklı alternatifleri…

MSG NEDİR VE NEDEN ZARARLIDIR?

MSG, lezzet arttırıcı etkisi olan bir üründür. Çin tuzu olarak da bilinen bu ürün, fazla tüketilmesi halinde sara, Parkinson, Huntington, göz retinasında büyüme, yağ birikimi, insülin artışı gibi sağlık sorunlarına neden olabiliyor.





MSG, yemeklere et aroması vermek için kullanılan bir katkı maddesidir. Ancak, bu madde, kişinin merkezi sinir sistemine zarar veriyor. MSG, beyindeki nöronların aşırı uyarılmasına ve ölmesine yol açıyor. Bu da, beyin fonksiyonlarının bozulmasına ve nörolojik hastalıkların ortaya çıkmasına sebep oluyor .

BULYONLAR MSG BOMBASI MI?

Bulyonlar, yemeklere lezzet katmak için sıkça kullanılan ürünlerdir. Ancak, bulyonların içinde, MSG’nin yanı sıra, çok fazla tuz, koruyucu, renklendirici ve aromatik gibi katkı maddeleri bulunuyor. Bu maddeler, hem MSG’nin zararlı etkisini artırıyor hem de başka sağlık sorunlarına yol açıyor.







Bulyonların içindeki tuz, günlük alınması gereken tuz miktarını aşıyor. Oysa günlük alınması gereken tuz miktarı 6 gramdan fazla değildir. Tuz alımında yapılan her bir gram azaltma eylemi, ölümcül olan 12.000 kalp krizi, inme ve kalp yetmezliğini önleyebileceğini gösteriyor.

Bulyonların içindeki koruyucu, renklendirici ve aromatik gibi katkı maddeleri ise, alerjik reaksiyonlara, karaciğer ve böbrek hasarına, kansere ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olabiliyor.

BULYON KULLANIMI KİMLERİ ETKİLİYOR?

Bulyon kullanımı, önerilen tuz kullanımını aşmasıyla birlikte aynı zamanda kalp-damar sağlığını da büyük tehlikeye sokuyor. Bu nedenle, özellikle yüksek tansiyon, kalp hastalığı, diyabet gibi kronik rahatsızlıkları olan kişilerin bulyon kullanmaktan kaçınması gerekiyor.





Bunun yanında, bulyonların içeriğindeki MSG, plasentayı geçerek direk bebeğe zarar verebiliyor. Bu yüzden, hamilelik döneminde bulyon kullanımı çok sakıncalı bulunuyor.

BULYONUN SAĞLIKLI ALTERNATİFLERİ NELER?

Bulyonların sağlığa zararlı olduğunu öğrendikten sonra, yemeklerinize lezzet katmak için başka neler kullanabileceğinizi merak ediyor olabilirsiniz. İşte bulyonların sağlıklı alternatifleri:



Taze Sebze ve Baharatlar

Yemeklerinize lezzet katmak için taze sebze ve baharatlar kullanabilirsiniz. Soğan, sarımsak, havuç, kereviz, maydanoz, dereotu, kekik, biberiye, defne yaprağı gibi sebze ve baharatlar, hem yemeklerinize aroma katar hem de sağlığınıza faydalıdır.





Ev Yapımı Et veya Tavuk Suyu

Bulyon yerine, evde kendi et veya tavuk suyunuzu hazırlayabilirsiniz. Bunun için, kemikli et veya tavuğu, su, tuz, karabiber, defne yaprağı, soğan, havuç gibi malzemelerle birlikte kaynatmanız yeterlidir. Bu şekilde elde ettiğiniz suyu, yemeklerinizde veya çorbalarınızda kullanabilirsiniz.

Kuru Mayısa

Bulyon yerine, kuru maya kullanmak da bir seçenek olabilir. ,





Kuru maya, yemeklere et aroması veren glutamik asit içerir. Ancak, kuru maya, MSG gibi zararlı bir katkı maddesi değildir. Kuru maya, yemeklerinize lezzet katmanın yanı sıra, B vitaminleri, protein, demir, çinko gibi besin maddeleri de sağlar.