Mutfaklarda bulunan gizli katil: Bağışıklık sistemini çökertiyor

Şeker bulunduğu her tarifi lezzetlendirirken uzmanlar rafine şekerin vücut üzerinde her bölgesine kötü etkilediği ve kronik hastalıklara neden olduğunun altını çiziyor. Beslenme uzmanı Kim Schweiger, rafine şekerin çikolata, cips, ekmek, tahıllar gibi tüm yiyecekler üzerinden zararları konusunda önlemler alınması gerektiğini belirtti.

RAFİNE ŞEKERİN ZARARLARI

Rafine şeker hakkında yapılan incelemeler üzerine tip 2 diyabet, kalp hastalıkları, karaciğer sorunları, alzheimer hastalığı, depresyon, kaygı ve akne, kırışıklara neden olduğu görüldü.

Sağlıklı beslenme ruhu dinlendirirken ilave şeker ya da işlenmiş gıdaların tüketimi ruh hali ve duygularda değişikliğe neden oluyor. Depresyonların gelişmesine neden olduğundan fazla şeker kadınların riskini artırıyor.





FAZLA KİLO

Dünya çapında artış gösteren obezite oranları, genellikle şeker tüketiminden kaynaklı olarak devam ederken gazlı içecekler, meyve suları, tatlı çaylar, işenmiş tatlılar tüketiminin önüne geçilmesi gerekiyor. Nişastalı yiyeceklerde yer alan şeker türü glikozdan daha fazla açlığa neden olduğundan yiyecek arzusunu kuvvetlendiriyor.

Fruktoz seviyesinin yüksek olması karaciğer yağlanmalarına neden olmaktadır.

Şeker tüketimini artırmak hücresel yaşlanmayı artırarak telomerlerin kısalmasına yol açıyor.

Cilt yaşlanmalarının başlıca nedeni şeker tüketimi. Sağlığının dışında ortaya çıkan kırışıklıkların olmaması için şekerli gıdalar, glukoz ve işlenmiş besinlerden uzak durulması öneriliyor.

Fazla şeker tüketimi tüm kanser türlerindeki riski artırırken direnci düşürerek iltihaplara neden olur.