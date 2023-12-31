Neredeyse her gün yiyoruz! Ölüme bir adım yaklaştırıyor, yine de vazgeçmiyoruz

X platformunda 'Yesimcarpediem19' adlı kullanıcının bir paylaşımında dışarıda yemek yemenin tehlikeleri aktarıldı. İşte Yeşimcarpediem19'un herkesi korkutan o mesajı:

"Fırınlarda fareler dolaşıyor.

Pastaneler hamam böcekleriyle dolu.

Tuvaletlerde dondurma yapıyorlar.

Baklavaya fıstık yerine bezelye koyuyorlar.

Kırmızı biberin içinde kiremit tozu var.

Zeytinleri ayakkabı cilasıyla yıkayıp koyu siyah yapıyorlar.

Kokmuş tavuk, beyaza dönmesi için klora batırılıyor.

Küflü peyniri jelle karıştırıp taze kaşar peynirine dönüştürüyorlar.

Lahmacun'da yağ külü var.

Kemikleri öğütüp sosis yapıyorlar.

Sosisler horoz ibiğinden yapılıyor.

Dönerde bağırsak vardır.

Domuz kemiklerinden elde edilen jelatin yoğurda ekleniyor.

Sığır eti olarak satılan sucukların içinde at ve eşek eti bulunur.

Tereyağının içine patatesi karıştırılıyorlar.

Tulum peynirine nişasta katıyorlar.

Sakatatı boyayaeak hazır kıymanın içine katıyorlar.

Çikolata ve şekerlemelerde hayvansal gıdalar var.

Kuru üzümler kurumadan mazotla ıslatılıyor.

Zeytinlerin çabuk kararması için leğene paslı demirler atılıyor.

Daha fazla peynir yapmak için çiğ süte tatlı gübre ekleniyor.

Sütün ekşimesinin önüne geçmek için içine hidrojen peroksit ile formaldehit ekleniyor.

Sütün asitliğini gidermek için soda, kostik soda ve trisodyum sitrat ekleniyor.

Zengin süt izlenimi vermek için süt ve margarin eklenir.

Geçmişte ayçiçek yağı ucuz fiyatından dolayı karıştırılıyordu. Şimdi de anola zeytinyağı ile karıştırılıyor. Yarın veya ertesi gün kullanılmış motor yağı oraya karışırsa şaşırmayın.

Sabun yapımında kullanılan yüksek asitli yağlar ısıl işleme tabi tutularak sızma zeytinyağı olarak satılıyor.

Petek balında insanlar petrol mumundan yapılan petekleri kullanıyorlar.

Kurutulmuş otlar bitkisel baharatlarla karıştırılıyor.

Soya fasulyesi ile tahin yapıyorlar.

Kaçak çayı domuz kanıyla boyuyorlae.

Börek salonunda, kol böreğinin içinden at eti çıktı.

Bursa'daki pidecide pidenin içinden, eşek eti çıktı.

Denizli'de bir pide restoranında bağırsaklar çıkarıldı. Ankara köftecide karışık dana toplarının içinde tavuk ayakları göründü.

Kahramanmaraş'ta antep fıstığının ezmesindenin içeriğinde boya çıktı.

Afyon'da bir sucuk satıcısının tükürük bezleri çıktı.

Niğde'de doğal bitkisel ürünlerin içinden ilaç çıktı.

İstanbul'da çöplerden toplanan ekmeği kurutup una dönüştürüyorlar. Bu unlarla asta ve kurabiye yapıp pastanelere satıyorlar.

ZEHİRLENMEDEN YAŞAMAK İSE BİR MUCİZE.."