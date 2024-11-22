New York'taki Veith Sempozyumu'nda Türk Bilim İnsanları Tecrübelerini Paylaştı

51. Veith Sempozyumu'nda Türk Doktorların Başarısı

ABD'nin New York kentinde bu yıl 51'incisi düzenlenen Veith Sempozyumu'nda Türk bilim insanları, Türkiye'de tıp alanındaki gelişmeleri ve birikimlerini yabancı meslektaşlarına aktardı. Kalp ve damar sağlığı konusunda uluslararası saygınlık kazanmış bu etkinliğe, Türk kalp ve damar cerrahisi alanında önde gelen isimlerden Prof. Dr. Ahmet Kürşat Bozkurt başta olmak üzere birçok seçkin hekim katıldı.

Türk Bilim İnsanlarından Önemli Katkılar

Prof. Dr. Selami Gürkan, varikosel multiBeam tıkaç embolizasyonu ve libro embolizasyonu konularındaki deneyimlerini aktarırken, Prof. Dr. Özcan Gür de Atlas Stent Greft uygulamaları hakkında bilgiler sundu. Ayrıca, Prof. Dr. Bozkurt, dünya literatüründe "Turkish Glue" olarak bilinen VenaBLOCK yöntemiyle varis tedavisine yönelik kapsamlı bir çalıştay düzenledi.

Mehmet Öz Fuarda Yer Aldı

ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın sağlık ekibine aday gösterdiği Türk kalp cerrahı Mehmet Öz, sempozyumun yapıldığı oteldeki fuar alanını ziyaret ederek Türk doktorlarla bir araya geldi. Öz, INVAMED'in standında tıbbi cihazlar hakkında bilgi aldı.

INVAMED'in Rolü ve Türk Sağlık Endüstrisinin Gelişimi

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Yazal, Türk firmalarının global sağlık alanındaki başarılarıyla ilgili gurur duyduğunu belirtti. INVAMED'in Tıbbi cihazlar alanındaki öncü rolü vurgulandı. INVAMED Başkanı Raşit Dinç, "Veith Sempozyumu, yüksek düzeyde kanıtlanmış ürünlerin ve tedavilerin sergilendiği bir rehber niteliğindedir" dedi.

Prof. Dr. Veith'ten Türk Hekimlere Teşekkür

Sempozyumun kurucusu Prof. Dr. Frank J. Veith, Türk hekimlerinin katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, INVAMED tarafından geliştirilen tıbbi ürünlerin sağlık alanındaki katkısına dikkat çekti. Sempozyuma bu yıl 4 bin civarında hekimin kayıt yaptırdığı bilgisi paylaşıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

ABD'nin New York kentinde bu yıl 51'incisi düzenlenen "Veith Sempozyumu"nda Türk bilim insanları, Türkiye'de tıp alanındaki gelişmeler ile tecrübe ve birikimlerini yabancı meslektaşlarına aktardı.

ABD'nin New York kentinde bu yıl 51'incisi düzenlenen "Veith Sempozyumu"nda Türk bilim insanları, Türkiye'de tıp alanındaki gelişmeler ile tecrübe ve birikimlerini yabancı meslektaşlarına aktardı.