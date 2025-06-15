Niğde'de Beyin Ölümü Gerçekleşen Gençten 5 Hastaya Hayat Kıyısı

Niğde'de Umut Olacak Organ Bağışı

Niğde'de motosiklet kazasının ardından beyin ölümü gerçekleşen 28 yaşındaki Ahmet Tatarın organları, 5 hastaya nakledilecek.

Ağır Yaralanma ve Tedavi Süreci

Yıldıztepe beldesinde yaşanan korkunç kaza, 8 Haziran'da bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu gerçekleşti. Tatar, kazanın ardından sevk edildiği Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 6 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördü. Ancak tüm çabalara rağmen beyin ölümü gerçekleşti.

Organ Bağışı ve Nakil Süreci

Ailesinin organ bağışında bulunmasının ardından Tatar'ın kalbi, Sağlık Bakanlığı'na bağlı helikopterle diğer 4 organı ise ambulansla çeşitli illere gönderildi. Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Kürşad Ramazan Zor, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Zor, "Ahmet Tatar kardeşimizin organlarının 5 hastamıza şifa vesilesi olacak. Anne ve babaya teşekkür ediyorum." dedi.

Baba Hasan Tatar'ın Duyguları

Baba Hasan Tatar, "Oğlum için üzgünüm ama 5 cana umut vereceğini hissediyorum. Bir oğlum gitti ama 5 can inşallah sağlına kavuşacak. O yüzden bağış yapmaya karar verdim. Hastanenin sağlık ekibine, yönetimine, bizimle bu süreç boyunca ilgilendikleri için teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Bu acı olay, bir ailenin kaybını yaşarken, aynı zamanda birçok cana umut olmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Niğde'de motosiklet kazası sonucu tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 28 yaşındaki Ahmet Tatar‘ın organları 5 hastaya nakledilecek. Ailenin organları bağışlamasının ardından Tatar'ın kalbi, Sağlık Bakanlığı'na bağlı helikopterle diğer 4 organ ise ambulansla çeşitli illere gönderildi.

Niğde'de motosiklet kazası sonucu tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 28 yaşındaki Ahmet Tatar‘ın organları 5 hastaya nakledilecek. Ailenin organları bağışlamasının ardından Tatar'ın kalbi, Sağlık Bakanlığı'na bağlı helikopterle diğer 4 organ ise ambulansla çeşitli illere gönderildi.