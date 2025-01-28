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Niğde'deki Yeni Araştırma Hastanesi Ek Binasıyla Hizmet Kalitesini Artırıyor

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Araştırma Hastanesi, yeni ek binasıyla yatak kapasitesini artıracak ve hastalara konforlu hizmet sunacak.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 15:13
Niğde'deki Yeni Araştırma Hastanesi Ek Binasıyla Hizmet Kalitesini Artırıyor

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Araştırma Hastanesi Genişliyor

Niğde'de, yaklaşık 2 milyar lira yatırımla inşa edilen ek hizmet binası, hastalara daha konforlu hizmet vermek için hazırlıklarını sürdürüyor. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek binası, bu hafta sonu gerçekleştirilecek taşınma işlemleriyle birlikte hizmete girecek.

Yatak Kapasitesi ve Hizmet Kalitesi Artıyor

Vali Cahit Çelik, ek bina ile birlikte hastanenin yatak kapasitesinin 545'ten 850'ye yükseleceğini belirtti. Bu artışın, hastalara daha fazla konfor ve sağlık hizmeti sunulmasına olanak tanıyacağını ifade eden Çelik, yeni binada bir helikopter pistinin de bulunduğunu, bu sayede acil durumlarda helikopterle hasta naklinin mümkün olacağını vurguladı.

Poliklinik Sayısı Artacak

İl Sağlık Müdürü Doğan Bahadır İnan, yeni hastanede sağlanan kapasite artışını şu sözlerle aktardı: "Bu binayla yatak kapasitemiz yaklaşık yüzde 50 artışla 850'ye çıkıyor. Ayrıca mobil yataklarla toplamda 1000 yatak kapasitesine ulaşabiliriz." Yeni ek binanın, 74'ten 91'e yükselecek poliklinik sayısıyla birlikte 130 poliklinik açma kapasitesine sahip olacağı belirtildi.

Üniversiteden Destek

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, hastanenin gelişimine katkı sağlayacaklarını ifade etti. Taşınma sürecinin ardından hizmetin kesintisiz bir şekilde devam edeceğini kaydeden Uslu, yeniliklerin hastalar için büyük avantajlar sağlayacağını vurguladı.

Programa, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Doğan da katıldı. Valinin ek bina gezisi ile birlikte, yeni hastanenin açılmasına sayılı günler kaldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yaklaşık 2 milyar lira...

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yaklaşık 2 milyar lira yatırımla inşa edilen ek hizmet binası, hastalara hizmet vermeye hazırlanıyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yaklaşık 2 milyar lira...

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yaklaşık 2 milyar lira yatırımla inşa edilen ek hizmet binası, hastalara hizmet vermeye hazırlanıyor.

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