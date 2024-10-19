DOLAR
33,99 -0,73%
EURO
37,16 -0,12%
ALTIN
2.994,16 -0,04%
BITCOIN
2.324.292,3 0,06%

Öğrencilerde Sırt ve Bel Ağrısı Riski Artıyor

Ağır çanta taşıyan öğrencilerde sırt ve bel ağrısı riski artarken, doğru çanta kullanımı ve esneme hareketleri öneriliyor.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 10:30
Öğrencilerde Sırt ve Bel Ağrısı Riski Artıyor

Öğrencilerde Sırt ve Bel Ağrısı Riski Arttı

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Özgür Oktay Nar, okulların açılmasıyla birlikte ilkokul ve ortaokul öğrencilerinde sırt ve bel ağrısının artış gösterdiğini belirtti.

Ağır Çanta Taşımak Sağlığı Tehdit Ediyor

Öğrencilerin ödevlerini, beslenme çantalarını ve suluklarını birlikte taşıdıklarını ifade eden Dr. Nar, bu durumun çocukların sırtına ek yük bindirdiğini vurguladı. Bu nedenle kamburluk ve bel bölgesinde ağrılar yaşanabileceğini kaydetti.

Çanta Seçimi ve Kullanımı Hayati Önem Taşıyor

Opr. Dr. Nar, çanta seçiminde dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıraladı:

  • Çantaların kol desteklerinin omuza tam oturması gerekir.
  • Kollukları birbirine bağlayan kemerler tercih edilmeli, bu sayede yük göğse sabitlenmelidir.
  • Çantaların ağırlığı 8 kilogramı geçmemelidir.

Hafif Çantalar ve Fasikül Sistemi

Opr. Dr. Nar, çantaların ağırlığının mümkün olduğunca hafif olması gerektiğini vurgulayarak, bazı okulların çocukların yükünü hafifletmek amacıyla fasikül sistemine geçtiğini belirtti. Bu şekilde, ders konularının tek bir kitapta değil, daha hafif fasiküller halinde işlenmesi öneriliyor.

Esneme Hareketleri ile Ağrılar Azaltılabilir

Dr. Nar, ağırlık merkezinin doğru ayarlanmasının önemine dikkat çekerek, öğrencilerin sabit konumda uzun süre kalmamaları için saat başı esneme hareketleri yapmalarını önerdi.

Büyüme Ağrısı ile Karıştırılmamalı

Çocuklarda görülen ağrıların büyüme ağrıları ile karıştırıldığını belirten Opr. Dr. Nar, bu durumun daha çok eklemlerin etrafındaki kasları etkilediğini ifade etti.

Anne-Babalara Tavsiyeler

Ailelerin çocuklarına uygun çanta seçmesi, doğru takması ve çantaların içeriğini düzenlemesi gerektiğini belirten Dr. Nar, ayrıca çocukların spor yapmalarını teşvik etmelerini tavsiye etti.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Özgür Oktay Nar, AA muhabirine konuya ilişkin açıklamada...

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Özgür Oktay Nar, AA muhabirine konuya ilişkin açıklamada bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Öğrencilerde Sırt ve Bel Ağrısı Riski Artıyor
2
Dünya'nın En Ölümcül Hayvanı: Salyangozlar!
3
Türkiye'nin İkinci Rahim Nakli Bebeği 2 Yaşında
4
Manisa'da Anne-Oğul Sağlıkta Birlikte Görev Yapıyor
5
Sağlık Bakanı Memişoğlu Gaziantep Şehir Hastanesini Ziyaret Etti
6
Malatya Depreminde Yaralı Sayısı 9
7
Kışın Grip Salgınına Karşı Korunma Yöntemleri

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor