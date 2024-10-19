Öğrencilerde Sırt ve Bel Ağrısı Riski Artıyor

Öğrencilerde Sırt ve Bel Ağrısı Riski Arttı

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Özgür Oktay Nar, okulların açılmasıyla birlikte ilkokul ve ortaokul öğrencilerinde sırt ve bel ağrısının artış gösterdiğini belirtti.

Ağır Çanta Taşımak Sağlığı Tehdit Ediyor

Öğrencilerin ödevlerini, beslenme çantalarını ve suluklarını birlikte taşıdıklarını ifade eden Dr. Nar, bu durumun çocukların sırtına ek yük bindirdiğini vurguladı. Bu nedenle kamburluk ve bel bölgesinde ağrılar yaşanabileceğini kaydetti.

Çanta Seçimi ve Kullanımı Hayati Önem Taşıyor

Opr. Dr. Nar, çanta seçiminde dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıraladı:

Çantaların kol desteklerinin omuza tam oturması gerekir.

Kollukları birbirine bağlayan kemerler tercih edilmeli, bu sayede yük göğse sabitlenmelidir.

Çantaların ağırlığı 8 kilogramı geçmemelidir.

Hafif Çantalar ve Fasikül Sistemi

Opr. Dr. Nar, çantaların ağırlığının mümkün olduğunca hafif olması gerektiğini vurgulayarak, bazı okulların çocukların yükünü hafifletmek amacıyla fasikül sistemine geçtiğini belirtti. Bu şekilde, ders konularının tek bir kitapta değil, daha hafif fasiküller halinde işlenmesi öneriliyor.

Esneme Hareketleri ile Ağrılar Azaltılabilir

Dr. Nar, ağırlık merkezinin doğru ayarlanmasının önemine dikkat çekerek, öğrencilerin sabit konumda uzun süre kalmamaları için saat başı esneme hareketleri yapmalarını önerdi.

Büyüme Ağrısı ile Karıştırılmamalı

Çocuklarda görülen ağrıların büyüme ağrıları ile karıştırıldığını belirten Opr. Dr. Nar, bu durumun daha çok eklemlerin etrafındaki kasları etkilediğini ifade etti.

Anne-Babalara Tavsiyeler

Ailelerin çocuklarına uygun çanta seçmesi, doğru takması ve çantaların içeriğini düzenlemesi gerektiğini belirten Dr. Nar, ayrıca çocukların spor yapmalarını teşvik etmelerini tavsiye etti.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Özgür Oktay Nar, AA muhabirine konuya ilişkin açıklamada bulundu.