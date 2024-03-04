Ölümcül Nipah Virüsü Yayılıyor: DSÖ Dünya Sağlık Örgütü Uyarıda Bulunup Kırmızı Alarm Verdi

NİPAH VİRÜSÜ ALARMI: DSÖ’DEN ACİL EYLEM ÇAĞRISI

Dünya Sağlık Örgütü, ölümcül Nipah virüsü vakalarındaki artış konusunda acil önlemler alınması gerektiğini duyurdu. Bangladeş’te yaşanan iki ölümcül vaka, uluslararası sağlık topluluğunu harekete geçirdi.

TEHLİKELİ VİRÜSÜN TEŞHİSİ ZORLUK ÇIKARIYOR

DSÖ’nün raporlarına göre, genç bir erişkin ve küçük bir kız çocuğu, Nipah virüsü kaynaklı enfeksiyonlar nedeniyle hayatını kaybetti. Virüsün belirtileri genellikle belirsiz olduğundan, teşhis konulması zorlaşıyor.

HAYVANLARDAN İNSANLARA GEÇİŞ RİSKİ

Nipah virüsü, özellikle meyve yarasaları gibi taşıyıcı hayvanlar aracılığıyla insanlara bulaşabiliyor. Virüsün salgılarıyla temas, hastalığın yayılmasında önemli bir faktör.

KÜRESEL ÖNLEM VE İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Tedavisi veya aşısı olmayan Nipah virüsüne karşı DSÖ, etkili önlemler alınmasını ve uluslararası işbirliğinin artırılmasını talep ediyor. Birleşik Krallık’ta da virüs, ciddi sonuçları olan hastalıklar arasında yer alıyor.