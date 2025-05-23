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Ordu'da 3. Uluslararası Doğu Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi Başladı

Ordu'da düzenlenen kongrede, aile hekimliğinin önemi ve sağlıkta dijital dönüşüm ele alındı.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 19:44
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 19:44
Ordu'da 3. Uluslararası Doğu Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi Başladı

3. Uluslararası Doğu Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi Ordu'da Gerçekleşti

Ordu'da düzenlenen 3. Uluslararası Doğu Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi (ODÜ) ve Kotyora Aile Hekimliği Sağlık Yönetimi ve Eğitimi Derneği (KAHSED) işbirliğiyle düzenlenen kongrenin açılışında, Ordu'nun keşfedilmeyi bekleyen bir şehir olduğunu ifade etti.

Ordu’nun Güzellikleri ve Sağlıklı Yaşam

Güler, Ordu'nun doğal güzellikleri arasında yer alan yaylalar ve 300'den fazla şelalesinin kentteki yaşam kalitesini artırdığını vurgulayarak, “Ordu, sağlıklı yaşam sunan bir yer” dedi.

Aile Hekimliği: Zorlu Bir Meslek

ODÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, aile hekimliğinin artan nüfus nedeniyle daha fazla emek ve zahmet gerektiren bir meslek olduğunu belirtti. Aile hekimliğinin, doğumdan yaşlanmaya kadar her aşamada önemli hizmetler sunduğunu dile getiren Baş, “Aile hekimliğinin iş yükü yoğunluğu bir hayli fazla” ifadesini kullandı.

Kongrede Bilimsel Paylaşımlar

Kongre Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, kongrede 463 katılımcının ve 10 ülkeden uluslararası konukların bulunduğunu belirtti. Bu yıl 32 bilimsel oturum, 3 uluslararası oturum ve 2 uydu sempozyumu düzenlenecek olup, toplamda 114 sözlü bildiri sunulacağı ifade edildi.

Katılımcılar

Açılış törenine, Vali Muammer Erol, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün ve birçok akademisyen katıldı. Kongre, yarın düzenlenecek oturumların ardından sona erecek.

Ordu'da düzenlenen "3. Uluslararası Doğu Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi"nin açılış töreni...

Ordu'da düzenlenen "3. Uluslararası Doğu Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi"nin açılış töreni gerçekleştirildi. Kongrenin Ordu Kültür Sanat Merkezi'ndeki açılışına, Vali Muammer Erol (sol 4), Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler (sol 3), Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş (sağ 4), Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe (solda), ODÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Timur (sağda), ODÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt (sağ 3) ve Kongre Onursal Başkanı Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu da (sol 2) katıldı.

Ordu'da düzenlenen "3. Uluslararası Doğu Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi"nin açılış töreni...

Ordu'da düzenlenen "3. Uluslararası Doğu Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi"nin açılış töreni gerçekleştirildi. Kongrenin Ordu Kültür Sanat Merkezi'ndeki açılışına, Vali Muammer Erol (sol 4), Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler (sol 3), Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş (sağ 4), Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe (solda), ODÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Timur (sağda), ODÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt (sağ 3) ve Kongre Onursal Başkanı Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu da (sol 2) katıldı.

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